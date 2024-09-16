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夫妻之道｜夫妻溝通常現4個地雷行為　美國婚姻教父：逾9成會離婚【附改善建議】

家事百科

撰文： 黃諾韶

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 香港小姐2024 名校專區 企業強人 藥物百科 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

美國著名臨床心理學家約翰·金特曼博士研究指出，94%的夫婦在婚姻關係中出現4個地雷行為，最終面臨離婚。

【離婚/婚姻關係/關係衝突/結婚/夫妻溝通/夫妻之道/兩性關係】美國著名臨床心理學家和婚姻諮詢師約翰·金特曼博士（John Gottman）研究婚姻超過40年，被稱為「婚姻教父」的他曾豪言「只要5分鐘時間，我就能預測一對夫婦最後會否離婚。」

他曾發表一項突破性的研究，探討結婚與離婚的統計，研究結果展現94%的準確率預測哪些夫婦最終面臨離婚，以及總結出4個在婚姻關係中的地雷行為，分別是批評（Criticism）、自我辯護（Defensiveness）、輕蔑（Contempt）、築起石牆（Stonewalling），若果夫妻溝通經常出現這4種行為，原來漸漸消磨兩人之間的感情，讓婚姻關係響起警號！

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於1992年，高特曼博士進行了一項探討婚姻和離婚的研究。其研究成果於《家庭心理學雜誌》上發表，展現94%的準確率預測哪些夫婦最終面臨離婚。根據他們對《夫妻治療臨床手冊》的深入研究，戈特曼夫婦提出了「天啟四騎士」的概念，此隱喻象徵著離婚的重要預測因素之一。若這4種行為在婚姻中持續存在，可能預示著未來將面臨嚴重挑戰與問題的出現。以下是4個導致婚姻關係破裂的因素：

夫妻禁忌行為｜1. 批評（Criticism）

定義：把關係中出現的問題都歸咎於配偶缺點或性格。不像簡單的抱怨或關於特定錯誤的批判，批評是一種對伴侶人格的直接攻擊，通常是籠統的概括或是「人身攻擊」。高特曼夫婦指，「批評」特別具有破壞性，因為它將關係衝突的焦點轉移到伴侶的缺陷上，最終容易造成「對人不對事」。

表達方式抱怨批評
例子昨天你沒有打電話告訴我，你和朋友出去玩到這麼晚，我真的很擔心你總是把我排除在外，從不考慮我的感受。我永遠不會做這麼自私的事情！
分析正視自己對特定行為的不滿，對特定行為表達感受，而不是評擊你的伴侶。焦點從配偶的行為轉移到對配偶性格的負面評價和指責。

由此可見，「批評」不單是為了表達不滿，而是為了指責。但這會讓伴侶感到被拒絕、受傷和憤怒，從而積壓容易引起衝突。

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夫妻禁忌行為｜2. 自我辯護（Defensiveness）

定義：亦解作防禦性，每次出現問題時，都將責任推卸到另一半身上，試圖自我保護，通常出現在被「批評」後的回應。「自我辯護」有兩種形式出現。

形式1）無辜的受害者

這種以受害者角度的「自我辯護」，會為自己的錯誤找藉口，讓自己看起來好像受到了無理的指控。

形式2）以牙還牙的反擊者

以批評來反擊。

例子形式1：無辜的受害者形式2：以牙還牙的反擊者
你為什麼不讓他們知道你這麼晚才出去？伴侶抱怨對方未能兌現承諾陪伴自己
我已經很久沒與朋友見面，你知道我有多麼想見他們，難道我就不能好好的社交一晚嗎？我已工作了一整天，你知道我今天就會很忙，為什麼你不去找事情做呢？
分析把問題的責任歸咎於伴侶，認為伴侶對自己不公平忽略了眼前問題，還批評伴侶的作為

不可否認，在關係中面對攻擊，要麼退縮，要麼反擊，習慣依賴「防禦」來保護自己。不過持續「自我防禦」只會拖延解決關係，與逃避責任無分別，令伴侶覺得自己沒被認真對待，只會令關係更惡劣。

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夫妻禁忌行為｜3. 輕蔑（Contempt）

定義：「蔑視」被認為4種行為中最惡毒之一，亦是即將離婚的最大預兆，「蔑視」是以高姿態的角度訓斥伴侶，通常是根深蒂固的怨恨或憤怒而產生。

表現「蔑視」的行為
諷刺使用尖刻的言論來貶低你的伴侶。
侮辱對伴侶的性格或智力進行人身攻擊。
辱罵使用貶義或侮辱性的名字來稱呼您的伴侶。
不尊重的肢體語言翻白眼、嘲笑、冷笑或其他表示輕蔑的手勢。

蔑視帶有仇恨的本質，對人際關係有毀滅性的影響。當蔑視持續存在時，正是向伴侶傳達：自認高人一等，對他人挑剔的感覺，令對方感到自己毫無價值或低人一等。以幽默或輕蔑的方式來包裝或表達，例如冷笑、翻白眼等，實際上也是一種輕蔑。有時候，看似無傷大雅的玩笑話實際上可能會無意間損害對方的自尊心，進而逐漸侵蝕雙方之間的感情。

夫妻禁忌行為｜4. 築起石墻（Stonewalling）

定義：「築起石墻」意味著完全脫離與伴侶的互動，是冷暴力的一種。而「築起石墻」的行為常見於對抗「蔑視」的回應。

「築起石墻」的行為

  • 停止傾聽，例如：點頭、目光接觸和臉部動作
  • 轉身離開談話
  • 完全無視
  • 忙於其他事情
  • 主動忽視對方

當批評、自我辯護和輕蔑出現時，人們便會「築起石墻」，成為面對衝突的應對機制。這樣不利於解決問題或和解，令伴侶無法互相取得聯繫，也無法在重新建立聯繫方面取得進展。

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