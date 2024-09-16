現代女性多重角色壓力俱增 賽馬會思妍婦女精神健康計劃 助婦女察覺及調節情緒
發布時間： 2024/09/16 00:00
隨著社會變遷與價值觀改變，現今女性大多需要兼顧工作、家庭與生活，甚至作為幼童或年長父母的主要照顧者。多重角色構成心理壓力，容易引致情緒困擾。「賽馬會思妍婦女精神健康計劃」是本港首個專為女性而設的精神健康計劃，旨在協助社區的婦女盡早察覺個人情緒和心理需要，並提供及早的防治和轉介。
女性如不幸患上精神疾病，其發病年齡一般較遲，受環境因素影響較多，若能防患未然，及早處理精神健康需要，有助提升心理健康狀況。「賽馬會思妍婦女精神健康計劃」由香港賽馬會慈善信託基金捐助，為年齡介乎18至64歲、正受精神困擾的女性提供預防性的介入服務。資深註冊社工李綺君（Komi）指出，婦女只須花約10分鐘時間，於計劃網站 (jcwow.hku.hk) 進行心理健康狀況評估，專業團隊會分析結果，並按其需要提供早期介入服務，包括個別諮詢、小組活動、主題工作坊等，費用全免。
以「生活教練」概念設立小組
為期四節的「心聆繫生活小組」，是「賽馬會思妍婦女精神健康計劃」為正受精神困擾的女性提供的一項服務。該小組引入生活教練（Life Coaching）概念，強調參加者的自主效能，期間導師與組員建立夥伴合作關係，促使婦女主動參與、投入改變。Komi指出，「我們的信念是，婦女有一定的內心資源及能力去應對生活挑戰。」小組透過問題及聆聽，協助婦女釐清自己的心理需要，並鼓勵她們制訂一些目標及行動，例如靜觀及運動，甚至每日散步等重新設計自己的生活模式，如：「行街不一定要為子女買東西，也可以看看自己喜歡的東西！」
小組以視像形式進行，每次長約1.5小時。Komi解釋，部份婦女表示岀席實體活動會感壓力，可能不願意敞開心扉。然而，通過視像會議的方式，反倒能讓她們在安心舒適的環境下參與小組，更加暢所欲言，並拉近了彼此的距離。她續指，每個小組的人數維持在3至4人，從而為每位參加者提供更大的空間來表達內心感受和深入思考。
從聆聽中得到啟發
來自不同背景和處於不同人生階段的婦女，為小組帶來意想不到的火花。Komi說：「對參加者而言，聆聽別人的故事對自己也具有啟示作用。例如，有些年長婦女不知如何與子女溝通，較年輕的組員可分享她的看法；同樣地，有些新手媽媽在照顧孩子時遇到挫折，一些過來人可分享經驗，使大家可以用新的角度和方法去面對問題。」她樂於見到小組成員之間建立聯繫，營造一個相互見證彼此成長的氛圍。
Komi觀察到許多參加者內心經歷轉變，能夠調整情緒狀態及期望，甚至肯定自己的能力。她分享道，有些婦女最初的狀態較為緊張，但在參加多次小組活動後，漸漸恢復笑容，整個人變得輕鬆，睡眠質素也有所改善。為了讓更多婦女受益，計劃推行生活教練培訓工作坊，向業界分享小組資源，邀請他們旁聽小組，並成為實習導師。
全方位支援婦女精神健康
此外，「賽馬會思妍婦女精神健康計劃」也提供其他早期介入服務，例如一對一的視像心理輔導服務「聽心亭」。Komi介紹說，該服務主要支援情緒困擾程度輕微或以上的婦女，由臨床心理學家或資深社工提供約多節視像面談輔導。
Komi強調，「婦女的情緒困擾可能源於不同方面，如突如的健康狀況、子女管教問題等。情緒困擾可能影響日常生活，如食慾、失眠等，甚至可能導致更嚴重的精神疾病，因此，及時獲得專業支援尤為重要。
「賽馬會思妍婦女精神健康計劃」還設有網上對話支援服務「聊癒空間」，讓婦女在保障私隱的情況下，即時與專人士傾訴及尋求幫助，並獲得精神健康服務建議。為確保婦女在任何時候都能得到支援，我們提供了一個讓她們留言的服務。同時，婦女現在可以隨時向「聊癒空間」發送訊息，專業社工或受訓工作員在收到訊息後，將提供相應的跟進，以確保婦女們的需求和顧慮得到及時的關注和支持。
有關「賽馬會思妍婦女精神健康計劃」詳情，可循以下途徑了解更多：
網址：https://www.jcwow.hku.hk/
Facebook: https://www.facebook.com/jcwow.org/
電話：5965 4659
（特約）