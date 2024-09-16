現代女性多重角色壓力俱增 賽馬會思妍婦女精神健康計劃 助婦女察覺及調節情緒

隨著社會變遷與價值觀改變，現今女性大多需要兼顧工作、家庭與生活，甚至作為幼童或年長父母的主要照顧者。多重角色構成心理壓力，容易引致情緒困擾。「賽馬會思妍婦女精神健康計劃」是本港首個專為女性而設的精神健康計劃，旨在協助社區的婦女盡早察覺個人情緒和心理需要，並提供及早的防治和轉介。

女性如不幸患上精神疾病，其發病年齡一般較遲，受環境因素影響較多，若能防患未然，及早處理精神健康需要，有助提升心理健康狀況。「賽馬會思妍婦女精神健康計劃」由香港賽馬會慈善信託基金捐助，為年齡介乎18至64歲、正受精神困擾的女性提供預防性的介入服務。資深註冊社工李綺君（Komi）指出，婦女只須花約10分鐘時間，於計劃網站 (jcwow.hku.hk) 進行心理健康狀況評估，專業團隊會分析結果，並按其需要提供早期介入服務，包括個別諮詢、小組活動、主題工作坊等，費用全免。

▲ 計劃歡迎所有年齡介乎18至64歲的婦女填寫篩查問卷，了解個人的心理健康狀況。

以「生活教練」概念設立小組

為期四節的「心聆繫生活小組」，是「賽馬會思妍婦女精神健康計劃」為正受精神困擾的女性提供的一項服務。該小組引入生活教練（Life Coaching）概念，強調參加者的自主效能，期間導師與組員建立夥伴合作關係，促使婦女主動參與、投入改變。Komi指出，「我們的信念是，婦女有一定的內心資源及能力去應對生活挑戰。」小組透過問題及聆聽，協助婦女釐清自己的心理需要，並鼓勵她們制訂一些目標及行動，例如靜觀及運動，甚至每日散步等重新設計自己的生活模式，如：「行街不一定要為子女買東西，也可以看看自己喜歡的東西！」

▲ 賽馬會思妍婦女精神健康計劃是本港首個專為女性而設的精神健康計劃，為婦女心理健康提供全方位支援。

小組以視像形式進行，每次長約1.5小時。Komi解釋，部份婦女表示岀席實體活動會感壓力，可能不願意敞開心扉。然而，通過視像會議的方式，反倒能讓她們在安心舒適的環境下參與小組，更加暢所欲言，並拉近了彼此的距離。她續指，每個小組的人數維持在3至4人，從而為每位參加者提供更大的空間來表達內心感受和深入思考。

從聆聽中得到啟發

來自不同背景和處於不同人生階段的婦女，為小組帶來意想不到的火花。Komi說：「對參加者而言，聆聽別人的故事對自己也具有啟示作用。例如，有些年長婦女不知如何與子女溝通，較年輕的組員可分享她的看法；同樣地，有些新手媽媽在照顧孩子時遇到挫折，一些過來人可分享經驗，使大家可以用新的角度和方法去面對問題。」她樂於見到小組成員之間建立聯繫，營造一個相互見證彼此成長的氛圍。

Komi觀察到許多參加者內心經歷轉變，能夠調整情緒狀態及期望，甚至肯定自己的能力。她分享道，有些婦女最初的狀態較為緊張，但在參加多次小組活動後，漸漸恢復笑容，整個人變得輕鬆，睡眠質素也有所改善。為了讓更多婦女受益，計劃推行生活教練培訓工作坊，向業界分享小組資源，邀請他們旁聽小組，並成為實習導師。

全方位支援婦女精神健康

此外，「賽馬會思妍婦女精神健康計劃」也提供其他早期介入服務，例如一對一的視像心理輔導服務「聽心亭」。Komi介紹說，該服務主要支援情緒困擾程度輕微或以上的婦女，由臨床心理學家或資深社工提供約多節視像面談輔導。

▲ 資深註冊社工李綺君（Komi）表示，參加「心聆繫生活小組」有助婦女自主地調適狀態，改善生活的滿足感。

Komi強調，「婦女的情緒困擾可能源於不同方面，如突如的健康狀況、子女管教問題等。情緒困擾可能影響日常生活，如食慾、失眠等，甚至可能導致更嚴重的精神疾病，因此，及時獲得專業支援尤為重要。

「賽馬會思妍婦女精神健康計劃」還設有網上對話支援服務「聊癒空間」，讓婦女在保障私隱的情況下，即時與專人士傾訴及尋求幫助，並獲得精神健康服務建議。為確保婦女在任何時候都能得到支援，我們提供了一個讓她們留言的服務。同時，婦女現在可以隨時向「聊癒空間」發送訊息，專業社工或受訓工作員在收到訊息後，將提供相應的跟進，以確保婦女們的需求和顧慮得到及時的關注和支持。

▲ 計劃內容包括個別諮詢、小組活動、課堂及講座等。

有關「賽馬會思妍婦女精神健康計劃」詳情，可循以下途徑了解更多：

網址：https://www.jcwow.hku.hk/

Facebook: https://www.facebook.com/jcwow.org/

電話：5965 4659

（特約）