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超越你想像! 嶄新私人秘書服務幫你未雨綢繆？！

特約

發布時間： 2024/09/19 00:06

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日常生活、工作充斥著無數的繁瑣事務，相信不少朋友都希望有專人為你打點一切，適時提醒你處理各項代辦事情。而近年有部分信用卡或電訊商就推出私人助理服務，由專人幫助客戶預訂餐廳和門票、預約場地及安排車輛等，而近期市面上更出現另類助理服務──由專人提醒你跟進從未購買的產品或服務，做到超越你所想。不過，假如你一不小心信以為真，將會墮入騙徒陷阱。

自稱客服  助你處理申請及取消服務

早前，警方收到市民報案，指收到自稱微信客戶服務人員的騙徒來電，表示他透過微信申請了「百萬保障」服務，需要繳交7萬元的保險年費，若不取消，年費將於其銀行戶口自動扣除。由於受害人案發前曾將銀行賬戶綁定到微信戶口，但卻未有留意相關條款細節，因此信以為真。

騙徒訛稱若要取消該保險計劃，受害人要前往騙徒發送給他的連結，商討取消事宜。受害人不虞有詐，按下連結後以文字及錄音方式與對方對話。期間，騙徒要求受害人把保證金轉到指定的銀行戶口，以證明受害人的身份及其賬戶是由其本人操作。

由於受害人正忙於處理公務，又擔心保費會直接於其銀行賬戶扣除，所以便跟從對方指示，將保證金存入指定的銀行賬戶。與此同時，受害人因不懂操作網上銀行系統，竟應騙徒要求，把手機螢幕與其共享，方便他指示受害人轉賬保證金。最終，受害人轉賬超過38萬港元給騙徒。 

如有懷疑  應先求證再下決定

想避免同類情況發生，瑞士乳酪理論（Swiss Cheese Theory）或者能給大家一點啟示。該理論認為意外之所以發生，乃巧合穿過每一道防護措施的漏洞。所以假如大家遇到不確定的事情時，宜先停一停、想一想，先求證再決定，藉此避過騙徒的陷阱。

以上述個案為例，受害人之所以發現自己被騙，全因他轉賬保證金予騙徒後，騙徒要求受害人開設一個虛擬銀行賬戶，並以該虛擬銀行賬戶申請貸款，然後把貸款轉賬至指定戶口。由於受害人覺得要求不合邏輯，故開始回想事情始末，最終發展自己可能受騙，因而報警求助。
而受害人覺得騙徒要求不合理，並回想過程的可疑之處，正是「防護措施」發揮作用，堵截損失。

客服騙案  首7個月共2,716宗

除了微信「百萬保障」外，警方亦收到市民報案，指收到自稱淘寶職員的騙徒來電，訛稱受害人成為了淘寶88VIP會員；或有自稱短視頻平台客戶服務人員的騙徒來電，訛稱受害人開通了VIP會員服務，並指如要取消有關會籍，需繳交手續費。其後，電話被轉駁至其他假冒銀行職員的騙徒，表示可協助受害人取消有關會籍，並誘使受害人交出銀行卡及信用卡資料，以及把存款轉賬至指定戶口，令受害人冒受損失。

根據警方資料，今年上半年有關「假冒網購平台、支付平台、電訊公司等客服」的騙案共錄得1,605宗，亦因而帶動整體騙案上升。而同類案件在7月進一步飆升，單月錄得1,111宗，累計今年首7個月共2,716宗，較整體騙案的升幅（+2,609宗）更高。

大家如果不想成為受害人，緊記切勿單憑騙徒提供的電話號碼便相信其身分，應主動向相關機構查證，核實對方身分；除了向有關機構查證外，大家也可透過守網者網站的「防騙視伏器」或「防騙視伏App」手機應用程式輸入可疑網址，以評估其詐騙及網絡安全風險。如有懷疑，亦可致電「防騙易18222」熱線查詢。

如果想獲得更多有關防騙資訊，大家可以瀏覽ADCC反詐騙協調中心網站，或訂閱「反詐騙協調中心騙案警示電郵通訊」，以電郵接收最新的騙案警示，做到有備無患。

（特約）

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