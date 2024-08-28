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文娛藝術｜ART021藝術博覽會今開鑼　9著名雕塑維園免費展出

社會

發布時間： 48 分鐘前

最後更新： 17 分鐘前

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ART021於維園中央草坪免費展出大型藝術雕塑。（彭大偉攝）

由上海藝術集團Art021舉辦、獲政府「文化藝術盛事基金」資助的「ART021 HONG KONG 香港廿一當代藝術博覽會」首度進駐香港，今日（28日）至9月8日展出來自13個國家和地區，近90間畫廊的藝術品。其中維園中央草坪及藝穗會天台會免費展出10件大型藝術雕塑，另於西九文化區管理局大樓富藝斯亞洲總部設主畫廊，公眾可於本周五至日購票入場。主辦單位預料，博覽會能為本港帶來3億元收益。

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ART021 HONG KONG 分為5大單元，推動全民互動的藝術體驗，維園及藝穗會天台的藝構之旅（SCULPTURE），呈獻來自7位中國內地及國際藝術家的10件雕塑作品，包括首次在港展出的美國離塑家Robert Indiana作品《LOVE （Red Outside Violet Inside）》，免費開放參觀，為大眾帶來藝術融入生活的新體驗。

西九文化區管理局大樓富藝斯亞洲總部舉辦的主畫廊單元（GALLERIES），則展出當代繪畫、水墨、雕塑、裝置及數字藝術作品。ART021 藝術集團聯合創始人周大為表示，已向有潛力購買藝術品的收藏家發出邀請，目前向預先登記的VIP包括超過2萬名收藏家，當中一般來自內地及海外。他指，未計收藏家在藝展購入藝術品，每名內地及海外人士在港平均基本消費約3萬港元計算，料博覽會將為香港帶來3億元的經濟效益。

另外，ART021 HONG KONG 將於西九文化區的自由空間舉辦為期4天的藝術論壇，設8場專題講座及2場藝術史論的新書發布會，論壇全部免費人場，市民可到ART021網站預約。亞洲協會香港中心舉行的影像單元（VIDEOS）亦會放映亞洲及海外13位新銳以至美術館級別的作品，早場向學生免費開放。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄在社交平台表示，昨日（27日）已率先到維園欣賞多件公眾藝術雕塑，指作品反映藝術家獨特思想、創作理念和獨有風格，非常吸引，冀市民把握機會，在博覽會期間到不同場館和展品打卡。

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