夫妻相處｜新婚夫婦蜜月環遊歐洲後立即離婚　網友指一個安排超錯：係人都頂唔順

▲ 台灣一對新婚夫婦去完60日蜜月旅行後，立即離婚。（電影《12日》劇照）

【結婚/離婚/夫妻關係/度蜜月】不少人說，一起旅行能看清一個人，也是考驗與伴侶、朋友的情誼最佳方法之一。日前台灣一名打工仔在網上分享，指女同事與新婚丈夫去完60天環遊歐洲後，發現兩人的價值觀大相逕庭，於是果斷選擇離婚，有些網友大讚該名人妻果斷，及早止蝕，但也有網友認為她太魯莽，「60天連神仙都會吵架！」

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新婚夫婦旅行60天發現價值觀不同

該名打工仔在Threads發文指一名女同事新婚沒有擺酒，與丈夫以60天的蜜月旅行取而代之，但可惜回來便決定離婚，令人極之震撼。打工仔透露，規劃行程方面沒有問題，因為都是由該名女同事負責，問題出在過程中產生的爭執，

他們在玩的期間遇到突發事情時，價值觀不同、看得角度也不同。

女同事認為去旅行是最簡單的事情，但與丈夫也未能協調及處理好，更勿論往後生活中更多「柴米油鹽」的瑣碎事及大事，所以她選擇及時斬纜，「不必浪費時間一起走下去。」

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蜜月後離婚又名「成田離婚」

有網友指出，這種情況並不罕見，日本更有一個專屬詞來形容這種行為名「成田離婚」。成田國際機場在日本是最主要的國際機場之一，不少日本的新婚夫妻也會經由成田機場往返，而有新婚夫婦在蜜月旅行時因為一些意見不合的事情而爭執不停，然後在抵達成田機場後便提出離婚，是為「成田離婚」。

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網友讚成及早止蝕

對於女事主的行為，網友們的意見不一。有人認同長痛不如短痛，「其實是真的，兩個人的小旅行專案都執行不來，人生太多其它地方都不能依賴」、「無法成為開心旅伴的對象，真的很難成為另一半。」、「這個停損點很棒！」

有網友問到女事主婚前有否與前夫去過旅行，而打工仔答到「有啊，但沒有像這樣去環遊歐洲60日」，所以，對此不少網友也認為女事主選擇去「60天」旅行這決定一開始便是錯的。

網友：去60日根本就係錯

有人指出與人同行應該縮短行程，「旅遊60天應該不管跟誰都會吵架」、「和同一個人兩週是我的極限了」、「蜜月旅行60天算是修行的程度了，畢竟在異鄉又只有彼此，突然覺得婚前是不是先跟伴侶去海外長期旅行，可以更快分辨出對方是否適合相伴一生。」所以，有網友建議如果真想去長途旅行，應該選擇「獨旅」。

此外，也有網友認為女事主決定太草率了，「兒戲婚姻，夫妻原是兩個不同的個體，有各自的習慣、生活方式和價值觀，既然結婚，就是進入磨合期，不然，奉勸不要走入婚姻。」

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