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環球小姐2024丨公布港區16強佳麗名單　港姐冠軍雷莊𠒇硬撼口罩小姐亞軍徐蒨寧【多圖】

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 35 分鐘前

最後更新： 22 分鐘前

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港姐冠軍雷莊𠒇參加環球小姐2024。

香港區「環球小姐」（Miss Universe）2024選美大賽於8月3日順利進行首輪面試，當日吸引過百位佳麗參加，經星級評判前香港「環球小姐」代表向海嵐及選美統籌官劉芷希小姐的評審，選出16強佳麗。

劉芷希表示，是次香港區「環球小姐」於9月26日舉行，由ViuTV為是次總決賽指定合作媒體。

當中16強候選佳麗名單如下：：陳澄倩（Jasmine）、周煒蕎（Yan Kiu）、曹靖宜（Shannon）、蔡頌思（Jocelyn）、許美玉（Serena）、許詠詩（Joyce）、劉致君（Jacqueline）、羅堃尉（Karen）、劉葉（Vera）、樂翊榆（Analise）、雷莊𠒇（Juliette）、魏嘉華（Kianna）、彭美詩（Mecedes）、姚祖恩（Joanne）、徐蒨寧（Marie）、林司檸（Caroline）。

當中年齡最輕是24歲姚祖恩，年齡最大是36歲的徐蒨寧。身高最高佳麗是同為174cm雷莊𠒇及林司檸，最嬌小是身高160cm的蔡頌思。

【香港小姐2023】潘明璇學歷高有智慧　獲前港姐冠軍雷莊𠒇做提名人教路有助勝出

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環球小姐2024丨雷莊𠒇奪港姐冠軍

當中最矚目佳麗必然是現年30歲的2017年香港小姐冠軍雷莊𠒇，因為她本身是冠軍人馬外，因為她當年於港姐決賽評判最後投票環節中，本來與另一位佳麗何依婷同票打和，但獲鄭裕玲投最後一票而奪冠引爭議，甚至外間一直指她是「最醜港姐冠軍」。

雖然如此，雷莊𠒇在2018年在國際中華小姐競選季軍，但她卸任港姐後拒與TVB續約，淡出香港娛圈並返回加拿大生活。

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環球小姐2024丨選美常客常派福利

而雷莊𠒇亦似乎十分喜歡參加選美，在2022年再度踏上選美舞台出戰參加國際性選美比賽「Miss Face of Humanity 2022」，最後並獲得殿軍。

此外，「鬼妹仔性格」雷莊𠒇十分大方，不時在個人社交平台派福利，從照片可見她的身材曲線玲瓏，保養甚佳。此外，從環球小姐發放佳麗個人照片所見，雷莊𠒇樣子比當年參選港姐時「升級」漂亮了不少。

至於其他已頗為公眾認識的佳麗，有先後參加過由TVB舉辦的《香港小姐競選》及ViuTV舉辦的《尾二一屆口罩小姐》，有「40億千金」之稱的蔡頌思；《最後一屆口罩小姐》亞軍「阿姨」徐蒨寧；有「開電視樂小姐」之稱樂翊榆。

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