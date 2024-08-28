港蘇合作｜陳茂波︰兩地經貿關係緊密　香港在多方面能為江蘇創造價值

▲ 財政司司長陳茂波。（政府新聞網圖片）

財政司司長陳茂波在南京出席SmartHK蘇港高質量發展合作大會致辭表示，蘇港合作源遠流長，經貿關係緊密，人文交流頻繁，今年上半年蘇港貿易額超過850億人民幣，同比增長接近35%。他認為雙方更深層次的聯動，將為國家的高質量發展作出更積極的貢獻。

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陳茂波稱，在江蘇進一步推動高水平開放，促進產業鏈和創新鏈的深度融合過程中，香港能夠在不同方面為江蘇創造價值，包括利用香港金融市場，拓展融資新渠道；善用香港的專業服務平台和優勢，打造跨國供應鏈管理中心。

陳茂波續指，香港及江蘇可結合兩地科研優勢，開啓創新合作新篇章，江蘇省的創新能力強，多家領先的人工智能獨角獸企業也源自江蘇，而香港滙聚國際和內地數據、擁有世界級的大學研發團隊、創新蓬勃的初創企業生態圈。他歡迎江蘇的前沿科技企業以香港作為平台，拓展國際業務和支撑內地業務發展的資金需要。特區政府樂意在政策和資源上全力配合。

人才方面，陳茂波稱「高才通」等輸入人才計劃，已吸引逾34萬人申請，並批准了其中超過21萬人，約有14萬人才已經來港，「我們熱烈歡迎來自江蘇、長三角乃至全國的人才來香港，發展事業。」

唐英年︰文創產業已成香港經濟支柱之一

全國政協常委、西九文化區管理局董事局主席唐英年致辭時稱，香港的文化及創意產業已發展成為經濟支柱之一，2022年佔本地生產總值4.5%，在當代藝術交易方面，香港成功超英趕美，成為全球第二大的中心。他相信在可見未來，香港文化及創意產業的本地生產總值佔比可以翻一翻，超過10%。

唐英年認為，江蘇的文化瑰寶，結合香港的國際平台，將可以豐富國家文化產業生產綫的內涵，提升生產綫的產量；而香港香港擁有「一國兩制」優勢、國家賦予的「中外文化藝術交流中心」定位，可以在市場、科技、產權三方面，跟江蘇合作。

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