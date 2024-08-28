澳門特首選舉｜政商界表態支持岑浩輝　前議員：澳門人不太介意特首非澳門出生

▲ 多名澳區人大政協、澳門立法會主席、澳門中華總商會、澳門法律工作者聯合會代表等表態支持岑浩輝。(馮漢柱攝)

辭任澳門終審法院院長的岑浩輝今日（28日）宣佈參選澳門特區第六任特首，即獲多名澳區人大政協、澳門立法會主席、澳門中華總商會、澳門法律工作者聯合會代表等表態支持。有前澳門立法會議員分析指，絕大多數的澳門居民，數上兩三代都不是澳門出生的，所以對特首是否澳門出生，應當不太介意。

全國人大常委、澳門立法會主席高開賢指，未來澳門要繼續結合「一中心、一平台、一基地」的發展定位，推動經濟適度多元發展，特別是在推動四大產業發展方面，發展過程中，肯定會遇到不少法律配套，制度銜接的工作，憑藉岑浩輝在法律範疇的多年經驗，相信能夠制定具前瞻性、創新性、適應性的政策、制度去配合產業發展，更好地融入國家發展大局。

全國政協常委、澳門中華總商會會長崔世昌期望，岑浩輝就制定參選政綱和施政理念時，能與工商界加強溝通交流，積極聽取工商業界意見，帶領澳門在新的發展時期繼續發揮澳門優勢，做好澳門未來發展的總指揮，以新思維譜寫輝煌新篇章。

全國人大代表、澳門中華教育會會長陳虹表示，在參選宣言中可看到，岑提出的施政理念符合中央對澳門的大政方針，回應澳門市民的期待和訴求。期望他能夠廣泛深入傾聽本澳社會各階層、各界別的聲音和訴求，凝聚共識和力量。

全國人大代表、澳門地區中國和平統一促進會會長劉藝良表示，岑浩輝愛國愛澳，服務澳門將近40年的時間，以其深厚的法律背景和豐富的司法經驗，在澳門終審法院院長任期內，展現了卓越的領導能力和公正無私的司法精神。

趙國強：岑浩輝是澳門年資最深的法律界人士 審理了不少「大案」和「要案」

澳門法律工作者聯合會會長趙國強指，岑浩輝作爲澳門年資最深的法律界人士，岑浩輝熟知澳門及內地的法治情况，在他的領導下，澳門法院歷來秉承公正和公義的理念，承擔著極爲繁重的司法審理工作，並出色地審理了不少發生在澳門的「大案」和「要案」，得到了廣大市民的讚賞和擁護，爲澳門的穩定和發展提供了強有力的司法保障。

區錦新分析：多數澳門居民數上兩三代都不是澳門出生

另外，對於澳門未來的特首有機會將要由非澳門出生的居民擔任，前澳門立法會議員區錦新分析指，以澳門的人口結構來看，五十多萬以澳門作為常居地的澳門人，本地出生的不足一半。他直言，「大哥，別人已在這裡生活了超過四十年，還新？所以還以出生地來劃『成份』，真的有點滑稽。」他認為，關鍵是特首應當是「澳人」，而非「京人」，但他未解釋何謂「京人」、「澳人」。

區錦新指，根據2021年人口普查的數據，以有資格擔任特首的年齡層來看，35歲以上（基本法規定是40歲或以上方可出任特首，但特區的人口統計在這個年齡組是35歲至44歲，所以無法以40歲來劃分計算，唯有將35歲以上的也計算在內）的澳門居民有328378人，澳門本地出生的只佔103440人，而中國內地出生的則多達195103人，幾乎是澳門出生的翻倍，「確實是沒有甚麼道理排斥非澳門出生的人當特首的。」

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】