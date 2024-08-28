韓國羽賽｜港隊盧善恩爆冷淘汰頭號種子山口茜　伍家朗險勝法國新星

▲ 港隊盧善恩爆冷淘汰頭號種子山口茜。(新華社圖片)

世界羽聯巡迴賽超級500系列韓國公開賽今日（28日）展開第二天賽事，港隊奧運女單代表盧善恩直落兩局淘汰頭號種子山口茜，晉級16強；伍家朗、李卓耀及吳英倫亦於男單晉級，當中李、吳將在16強上演港隊內訌。

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女單32強，世界排名第61的盧善恩首戰頭號種子、世界排名第5的日本球手山口茜，雙方首局鬥得難分難解，大部分時間分數差距維持在2分內。鬥至17：17時，盧善恩連得4分先勝一局。山口茜第二局開段一直主導戰局，曾經拉開5分優勢。盧善恩落後14：18時反撲，連續得分令山口茜難以招架，最終連取7分，僅耗時38分鐘，以21：18直落兩局淘汰對手，晉級16強。

三位男單球手亦有好表現。伍家朗首圈對戰19歲法國新星、剛於日本公開賽奪冠的蘭尼亞（Alex Lanier），激戰三局最終險勝2：1。伍家朗首局兩度拉開過5分，以22:20先下一城；法國小將次局在未曾落後下，以21:14追平局數；決勝局伍家朗曾落後3:10，換邊後連取4分至10:11，及後一直咬緊比分，再戰至「刁時」贏23:21，晉級16強將挑戰來自中國的頭號種子石宇奇。

至於27歲的李卓耀首圈遇上南韓球手金東勳，李在戰至6:6後一直領先，最多拋開5分下，以21:18拿下首局；次局李卓耀中段被拉開13:9，力追至15平手，並於17平手後連奪4分連取兩局晉級。李卓耀於16強將與隊友吳英倫交手，該名20歲港將首圈以兩局21:17、21:15淘汰印尼的迪華度約。

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