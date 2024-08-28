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賭王千金丨何超雲與未婚夫歐遊大放光彈 　二人懶理身份懸殊愛得甜蜜

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

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熱門 陳曉華 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

何超雲與未婚夫真係好Sweet！

已故賭王何鴻燊三房千金何超雲，2022年被揭跟跟高級消防隊長Douglas相戀兼訂婚後，何超雲就不時公開放閃，兩口子更經常外遊，近日何超雲又跟未婚夫Douglas去歐遊！

超雲亦非常大方不時在社交網分享旅遊點滴，早前她先晒出三點式大解放，玩得非常開心。

賭王千金丨孖未婚夫拖手放閃如影pre-wedding　何超雲外遊激罕晒比堅尼照

與未婚夫甜蜜合照

日前她再上載一系列在英國照片，當中除了欣賞美景，更大吃美食，其中一張更見超雲與Douglas攬到實一實，之後兩個又在大樹下拖手拍照，二人臉上流露幸福樣子，認真愛得甜蜜。

雖然二人身份地位懸殊，無阻戀情發展，最重要大家認定對方為對的人。

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何超雲 娛樂人物職業 兩性關係 娛樂行業

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