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濕地保育｜上水梧桐河現極瀕危歐亞水獺　嘉道理農場籲活化人工河道及改善水質

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（嘉道理農場暨植物園Facebook圖片）

嘉道理農場暨植物園的「考獺」專員團隊昨日（27日）在社交平台表示，在鄰近上水的梧桐河一帶發現了一坨疑似水獺排洩物，當中帶有濃濃的魚腥味，與典型的歐亞水獺糞便味道相似。經過DNA分析，證實樣品屬於本港極度瀕危的歐亞水獺。

嘉道理農場暨植物園的保育經理楊劍煥今日（28日）在電台節目表示，團隊經常在香港和珠海等地進行水獺調查，歐亞水獺的糞便通常含有魚鱗和魚骨，且帶有強烈的魚腥味和草青味，對相關氣味非常熟悉。他表示，今次發現糞便的地點，是近年來歐亞水獺最東的活動紀錄，水獺在香港的活動範圍較以往大。

楊劍煥指，北部都會區發展可能影響濕地生態，加上本港河道污染情況嚴重，促當局加強保護水獺的的棲息地，改善水質。

園方自2020年起在香港開展水獺調查，2021年時在白泥發現水獺蹤跡，加上本次在梧桐河的發現，證明整個后海灣及深圳河集水區依然是水獺的棲息地。園方又指，發現證明了水獺會利用鄰近市區的河道，本港該積極活化人工河道和改善水質，興建對水獺和其他野生動物友善的設施，讓牠們可以在繁華都市中找到棲身之所。

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