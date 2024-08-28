高才通｜網傳「創業攻略」一年可領政府百多萬補貼　孫玉菡：有誤導之嫌

▲ 孫玉菡向王曉萍匯報招攬人才措施進展。（政府新聞處圖片）

勞工及福利局局長孫玉菡今日結束訪京行程，上午拜訪人力資源和社會保障部，與部長王曉萍會面，匯報港府招才措施及勞工政策進展，亦就如何致力打造香港成為國際高端人才集聚高地交換意見。

孫玉菡晚上在社交平台提到，留意到網上流傳所謂「高才通創業攻略」，聲稱一年就可以領取特區政府百多萬元補貼。

企業資助計劃有嚴格審批程序、監察機制

他認為，帖文作者對香港的相關情況一知半解，帖文內容亦有誤導之嫌。孫解釋，現時特區政府推出各種企業資助計劃，以支援本港企業及促進產業發展。為確保公帑用得其所，相關政策局及部門就各計劃設定申請資格，亦有嚴格審批程序和監察機制，確保只有符合資格的申請才會通過。「若有人為獲得有關資助而向政府當局提交失實資料或文件，亦須負上刑責。」

孫強調，在這些資助計劃下，政府對所有合資格申請者，包括經「高才通」來港人才及其業務，都一視同仁。

訪清華、北大 鼓勵畢業生到港施展才華

孫玉菡訪京期間，先後到訪清華大學和北京大學，介紹港府招攬人才措施，以及香港人才服務辦公室為抵港人才提供的全方位一站式支援服務。清華、北大是高才通計劃的合資格大學，孫玉菡稱，欣悉至今，兩校畢業生已分別有逾3000宗申請獲批，他鼓勵兩校更多優秀畢業生及校友到港施展才華、成就事業。

行政調整未如期拜訪港澳辦

孫玉菡原訂拜訪國務院港澳辦，勞福局表示，因行程調整將另行安排，孫稍後會再度率團訪京與港澳辦領導會面。

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