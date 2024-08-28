  • 29°C
香港時間 : 2024828日 (三) 22:38
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 陳曉華 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

高才通｜網傳「創業攻略」一年可領政府百多萬補貼　孫玉菡：有誤導之嫌

政治

撰文： 林曉君

發布時間： 1 小時前

最後更新： 56 分鐘前

分享：

分享：

熱門 陳曉華 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

孫玉菡向王曉萍匯報招攬人才措施進展。（政府新聞處圖片）

勞工及福利局局長孫玉菡今日結束訪京行程，上午拜訪人力資源和社會保障部，與部長王曉萍會面，匯報港府招才措施及勞工政策進展，亦就如何致力打造香港成為國際高端人才集聚高地交換意見。

孫玉菡晚上在社交平台提到，留意到網上流傳所謂「高才通創業攻略」，聲稱一年就可以領取特區政府百多萬元補貼。

企業資助計劃有嚴格審批程序、監察機制

他認為，帖文作者對香港的相關情況一知半解，帖文內容亦有誤導之嫌。孫解釋，現時特區政府推出各種企業資助計劃，以支援本港企業及促進產業發展。為確保公帑用得其所，相關政策局及部門就各計劃設定申請資格，亦有嚴格審批程序和監察機制，確保只有符合資格的申請才會通過。「若有人為獲得有關資助而向政府當局提交失實資料或文件，亦須負上刑責。」

孫強調，在這些資助計劃下，政府對所有合資格申請者，包括經「高才通」來港人才及其業務，都一視同仁。

訪清華、北大 鼓勵畢業生到港施展才華

孫玉菡訪京期間，先後到訪清華大學和北京大學，介紹港府招攬人才措施，以及香港人才服務辦公室為抵港人才提供的全方位一站式支援服務。清華、北大是高才通計劃的合資格大學，孫玉菡稱，欣悉至今，兩校畢業生已分別有逾3000宗申請獲批，他鼓勵兩校更多優秀畢業生及校友到港施展才華、成就事業。

行政調整未如期拜訪港澳辦

孫玉菡原訂拜訪國務院港澳辦，勞福局表示，因行程調整將另行安排，孫稍後會再度率團訪京與港澳辦領導會面。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

相關文章

高官外訪｜陳茂波傍晚啟程訪京　晤中央部委討論加強合作
15:02 2024/07/22
高官外訪｜陳茂波傍晚啟程訪京　晤中央部委討論加強合作
高官外訪｜陳國基今訪杭州　孫玉菡明接力參訪當地企業和養老服務單位
15:31 2024/08/12
高官外訪｜陳國基今訪杭州　孫玉菡明接力參訪當地企業和養老服務單位
高官外訪｜謝展寰今赴秘魯出席APEC能源部長會議　商氫能發展等
15:36 2024/08/13
高官外訪｜謝展寰今赴秘魯出席APEC能源部長會議　商氫能發展等
高官外訪｜陳國基鼓勵在浙企業利用香港　拓展國際市場
22:53 2024/08/13
高官外訪｜陳國基鼓勵在浙企業利用香港　拓展國際市場
高官外訪｜陳茂波晚上啟程訪南京　明出席SmartHK蘇港高質量發展合作大會
14:53 2024/08/27
高官外訪｜陳茂波晚上啟程訪南京　明出席SmartHK蘇港高質量發展合作大會

你可能感興趣

高官外訪｜陳茂波傍晚啟程訪京　晤中央部委討論加強合作
15:02 2024/07/22
高官外訪｜陳茂波傍晚啟程訪京　晤中央部委討論加強合作
高官外訪｜陳國基今訪杭州　孫玉菡明接力參訪當地企業和養老服務單位
15:31 2024/08/12
高官外訪｜陳國基今訪杭州　孫玉菡明接力參訪當地企業和養老服務單位
高官外訪｜謝展寰今赴秘魯出席APEC能源部長會議　商氫能發展等
15:36 2024/08/13
高官外訪｜謝展寰今赴秘魯出席APEC能源部長會議　商氫能發展等
高才通 孫玉菡 北京大學 清華大學 大學 勞工及福利局 香港 人力資源 北京 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

食用安全｜揀錯保溫壺恐重金屬中毒損腦神經　專家教4組號碼慎選安全物料
食用安全｜揀錯保溫壺恐重金屬中毒損腦神經　專家教4組號碼慎選安全物料
急症室最長等候時間（08月28日 時間16:05）
急症室最長等候時間（08月28日 時間16:05）
全紅嬋｜全紅嬋奪金帶挈全家富貴　哥哥直播帶貨一場吸金750萬
全紅嬋｜全紅嬋奪金帶挈全家富貴　哥哥直播帶貨一場吸金750萬
醫療科技｜李嘉誠：因新技術「幾個晚上睡不著」　捐贈微不足道、歸功研究者功勞
醫療科技｜李嘉誠：因新技術「幾個晚上睡不著」　捐贈微不足道、歸功研究者功勞
聲夢學霸︱聲夢小花任暟晴畢業港島IB名校　獲3間大學取錄最終選讀中大神科
聲夢學霸︱聲夢小花任暟晴畢業港島IB名校　獲3間大學取錄最終選讀中大神科