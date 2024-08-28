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聲夢小天后丨炎明熹再現官網藝人名單　TVB「彈弓手」惹網民熱議

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 27 分鐘前

最後更新： 15 分鐘前

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炎明熹（Gigi）會否與TVB續約惹關注！

「樂壇小天后」炎明熹（Gigi）自爆出與無綫的合約問題後，幕前工作似乎全面叫停。早前有報道指Gigi仍未動筆續約，據知情人士透露Gigi明年先正式滿約，如果不簽約無綫，可能還要雪多一年或以上。

早前，有網民留意到Gigi不再TVB官網藝人名單之中，自傳媒廣泛報導後，TVB又「彈弓手」地把Gigi的資料再上架！

聲夢小天后丨炎明熹於TVB官網「被消失」 疑似離巢發展

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炎明熹再現TVB官網藝人名單

現時在TVB官網藝人頁面搜尋「炎明熹」，會發現她被列入「女藝人」、「歌手」名單當中，在歌名單中按英文名的字頭排第3行。

而After Class另外三位成員姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）和詹天文（Windy）與一眾《聲夢傳奇》系列出身的歌手，除了在「女/男藝人」、「歌手」名單內，則另外出現在「經理人合約女藝員」或「經理人合約男藝員」名單當中。

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我都係爸媽丨梁靖琪生大仔煎熬近20個小時　Toby自認非「虎媽」不追女有原因

唱片公司高層曾作解釋

無綫旗下唱片公司TVB Music Group CEO張仲恒受訪時曾對Gigi「被消失」作解釋，他指公司網頁正進行更新，當時指稍後會上載炎明熹的資料，並指Gigi的合約年期仍有一段時間。

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