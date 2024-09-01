賭王千金丨何超蓮爆瘡致容顏焦慮 　「最美千金」靠濾鏡成功變靚：真正的照騙

▲ 何超蓮受爆瘡問題困擾！

何超蓮被譽為「最美千金」，去年她和內地演員竇驍結婚，豪門婚宴成為城中熱話，日前（8月27日）何超蓮在IG限時動態分享妝前妝後對比照，無懼展示其大頭素顏樣。

只見何超蓮皮膚白裡透紅，可惜額頭長出不少暗瘡，都幾嚇人下，因為打了疫苗才爆出痘痘，她也坦言：「這幾天情緒低落，容貌焦慮，因為今天要拍廣告。」

賭王千金丨何超蓮與李蘊於大宅客廳「野餐」 Renee意外曝光賭王千金家內貌

▲ 何超蓮分享妝前妝後對比照。

爆瘡的何超蓮於化妝之後，面上的痘痘也頓然「消失」，她表示：「專業化妝師就是不一樣」。

接著何超蓮分享拍攝廣告的花絮片段兼寫道：「filter是個好東西，一顆痘痘都看不到耶 #真正的照騙 #網戀要慎重」，美顏濾鏡令何超蓮還原白滑肌。

賭王千金丨何超蓮曾爆夫婦聚少離多 竇驍陪開生日派對粉碎婚變傳聞

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

最新影片推介：梁靖琪專訪

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5