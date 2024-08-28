蚊叮蟲咬｜大帽山46歲漁護署職員　上山採植物樣本疑被蟻咬傷搶救後不治

▲ 大帽山46歲漁護署職員，上山採植物樣本疑被蟻咬傷，搶救後不治。

【大帽山／漁護署職員／蟻類／蟻／螫傷／過敏症／蚊叮蟲咬】遭昆蟲咬傷後果可大可小！今日（28日）上午11時12分，警方接報，有人於荃灣大帽山東林徑附近懷疑被蟻類昆蟲咬傷，陷入昏迷，其後政府飛行服務隊派出直升機，將其送往東區尤德醫院，惜最終搶救後不治。

最新影片推介：

蚊叮蟲咬｜疑遭蟻類咬傷搶救後不治

現場消息指，死者是一名46歲的林姓男子，疑為正當值的漁護署人員，上山採植物樣本。事發當時共有2男1女在大帽山，其中林男疑被蟻類昆蟲咬傷，感到刺痛不適。初時他仍然清醒，但稍後在帽東林徑暈倒。

救援人士接報後趕赴現場，政府飛行服務隊亦派出直升機，將傷者吊起及送往東區醫院搶救，惜最後證實不治。兩名友人亦身處醫院，神情憂傷。

據悉，林男生前患有過敏症，但未知與被咬致暈眩一事是否相關。警方正調查事故原因。

▲ 警方正調查事故原因。（曾秋文攝）

更多相關報道：【蚊叮蟲咬】男子被螞蟻咬傷嘴唇發黑不治 遭昆蟲螫咬現6病徵須即求醫

蚊叮蟲咬｜節足類動物排放毒液 可出現過敏反應

據衞生署資料，本港有被毒節足類動物咬傷及螫傷的事故，主要是由蜜蜂、蜈蚣、螞蟻等動物引致。雖然該等節足類動物的注毒作用所引致的病徵，通常較為輕微，但排放的毒液可令某些病人出現過敏反應，可引致全身水腫、呼吸困難、低血壓，甚至死亡等嚴重後果。

當中，入侵紅火蟻會叮咬和螫刺人類，傷口會灼痛，其後於一兩天內形成非常痕癢的白色膿疱。痛楚及膿疱或會持續10天，並可能留下永久的疤痕。由於破開的傷口可能會出現細菌感染，所以傷者不應將膿疱刮破，應該讓它自然消退。

蚊叮蟲咬｜處理遭螫咬的方法

一旦被螫咬，患者應小心地把螫針刮去。切勿用手指把螫針捏走，這樣做會讓更多螫針內的毒液擠入皮膚。以肥皂和水洗滌傷口。另外可以使用冷敷或冰袋，以紓緩痛楚及有助消腫。

如出現以下嚴重徵狀，須即時求醫：

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

同場加映：家居滅蟲大法

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5