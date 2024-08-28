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人工智能｜Campus X夥商湯科技推AI課程　適合小學生月費近3千元

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 1 小時前

最後更新： 3 分鐘前

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Campus X 與商湯科技聯合發佈會。(朱永倫攝)

由本地機械人公司Rice Robotics團隊推出的全新STEAM教育機構Campus X今日（28日）宣布，與人工智能軟件公司商湯科技旗下的教育品牌Magic Lab，攜手在今年10月推出專為本港學童設計的創新AI課程「Sense AI」。課程涵蓋6大單元共24節，由淺入深讓學童建立紮實的AI基礎；月費2,880元。

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課程分為「Sense AI Level 1」及「Sense AI Level 2」兩個級別，其中前者涵蓋單元1至4，適合5至8歲學童，內容包括認識AI的定義和應用、基本圖像識別和物體檢測技術、面部識別方法等，亦會透過遊戲和互動方式進行初步編程體驗；後者則涵蓋全個課程6大單元，適合9至12歲學童，將深入探討AI技術，並通過實踐操作與編程練習，培養邏輯思維和創新能力，更會用Python進行圖像處理及AI應用開發。

上課地點包括Campus X在荃灣西、啟德、黃埔及銅鑼灣的課室，每月4堂，每堂90分鐘，月費2,880元；完成後可獲頒證書。

Campus X總經理吳學謙指，「Sense AI」與坊間其他AI課程最大的分別是會由淺入深、以啟蒙形式先教授AI的基礎知識，再指導學童製作聊天機械人（ChatBot），而非單純學指示工程（prompt engineering ），利用ChatBot產生所需答案，「（指示工程）只是英語文法堂，問ChatBot問題，但我們的課程會教Siri、ChatGPT等日常使用AI科技的背後原理、基礎等。」

他續指，課程以方案導向（project oriented）進行，且師生比例一般是1:5，最多亦僅1名老師及2名助教對10名學生，屬小班教學。至於課程名額，他稱沒有訂限額，現已接受報名，上周起亦已推出試堂體驗。

由年初成立至今，Campus X已為全港逾3,000名學童提供STEAM及AI課程，包括讓他們親自想辦法用「Rice Mini」機械人解決日常生活問題。吳學謙透露，新學期起將與新加坡國際學校（香港）合作，把有關課程帶入校園；亦正與商湯科技積極研究緊把「Sense AI」和「Rice Mini」融合，推出進階課程。

商湯科技大模型事業部產品副總裁、商湯科技教育研究院院長戴娟則稱，今年是商湯成立10周年，亦是首次把Magic Lab帶來香港。她形容AI越趨普及，未來將成為日常生活中不可急略的一部份，加上香港有創科人才的需求，故助年輕一代在年幼起便裝備科技知識十分重要。

然而，科技相關課程普遍價格昂貴，基層難以負擔。Airsparks合夥人林光政說，Tech Seed將與不同非牟利組織合作，在今年底至明年首季，邀請基層家庭小朋友免費體驗「Sense AI」，讓他們有更平等和多元機會學習科技並實現夢想。

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記者：梁薾心

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