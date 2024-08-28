配戴安全丨兩款知名隱形眼鏡出事　恐致刺痛視力模糊台灣緊急回收306盒

【隱形眼鏡／愛爾康／Alcon／台灣】台灣食藥署今天（28日）發公告，隱形眼鏡廠「愛爾康」（Alcon）發現隱形眼鏡材料有品質問題，配戴時恐會出現刺痛、紅眼或視力模糊等問題。所涉及共3款即棄隱形眼鏡，由於台灣有進口其中2款，因此已啟動自願性回收，數量目前共有306盒。

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配戴安全丨愛爾康306盒產品產品回收

據台灣傳媒報道，當地食藥署指隱形眼鏡廠「愛爾康」（Alcon）因材料有品質問題，令使用者配戴後可能引起刺痛、紅眼或視力模糊問題，因此即日起，啟動回收「全涵氧散光日拋」等2款隱形眼鏡，包括「愛爾康」全涵氧散光日拋隱形眼鏡，以及「愛爾康」全涵氧多焦點日拋隱形眼鏡，共306盒產品。

瑞士商愛爾康大藥廠股份有限公司駐台灣分公司，於8月13日開始通知受影響客戶停止使用受影響產品，並啟動回收作業，預計於9月13日前完成。

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香港眼科醫學院前院長周伯展曾受訪指，隱形眼鏡被卡在眼皮其實有碎裂風險，如碎片殘留眼內，可刮傷眼睛，甚至引起細菌感染，導致眼部發炎。因此所有人都不應以手捽眼，尤其是配戴隱形眼鏡的人士。

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