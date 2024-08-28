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反起跑線聯盟2丨朱茵拍完劇再專注家庭　女神大讚栢天男細心友善

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 44 分鐘前

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《反起跑線聯盟2》朱茵與栢天男。

朱茵在ViuTV劇《反起跑線聯盟2》飾演非常嚴格的樂天小學老師「冼老師」，她表示今次的劇組是從影而來最親切的劇組，所以當劇集拍攝完畢讓朱茵感到十分不捨。

朱茵與《反起跑線聯盟2》的劇組相處了兩個月的日子，在完成煞科的戲份後，她坦言對台前幕後非常不捨，而最難忘的是與小朋友的相處時間，「小朋友真的很可愛，很多時他們發問的問題讓我覺得『為甚麼會有這些角度』，突然喚醒了赤子之心。」

反起跑線聯盟2丨梁詠琪抽空客串與瑤瑤一家團聚　與朱茵同場兩大那些年女神碰頭

《反起跑線聯盟2》劉偉恒、朱茵、栢天男。（左起）

將時間放回家庭

拍攝《反起跑線聯盟2》適逢暑假，朱茵變相減少了與女兒的相處，她表示：「我都盡力爭取與女兒一起的時間，很多時候送完她上學才去開工，晚上收工就趕回家與她吃飯。不過現在完成了拍攝，所以就會將時間再次放回家庭。」

劇情講到朱茵的「冼老師」求愛不遂，朱茵就概嘆現實生活中曾有這些經歷：「幸好有過這些經歷，在拍戲上面有時需要用到珍藏的感受。打開自己珍藏的夾萬裡面，發現這些經歷我可以用到。」

首次與栢天男合作，朱茵不禁大讚對方是暖男：「外型雖然很威猛，但他是一位很nice的男生，很多時候例如我的髮型亂了自己都照顧不到，但他都會幫忙。」

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