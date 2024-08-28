哈佛研究︱孩子一生3次機會變聰明　1階段愛問「為什麼」：別叫小孩閉嘴

▲ 哈佛研究：孩子一生3次機會變聰明；1階段愛問「為什麼」，家長不應叫小孩閉嘴。

【哈佛研究/子女教育/聰明/腦部發展/IQ高/黃金階段/父母行為/情緒管理】每個父母都希望自己的孩子聰明伶俐、出人頭地，所謂「三歲定八十」，童年時期的教育非常重要！哈佛研究指出，孩子的一生有3次機會可以變得更聰明，因此家長們一定要把握住孩子智力發展的3個「黃金時刻」；同時也要「關注自己的行為」，為孩子做好榜樣。

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台灣胸腔及重症專科醫生黃軒在Facebook專頁發文，分享一項研究：哈佛大學兒童行為科學家Richard Weissbourd教授的團隊發現，小孩的一生有3次機會變聰明。通過多項大規模實驗，科學家們發現，孩子的大腦在3歲之前，只發展了60%；在6歲之前，大腦發展比例增至80%。當孩子在10到13歲之間時，大腦的發展趨於平穩，已基本完成發展。15歲之後，孩子的大腦幾乎不再有變化。

由上可見，小孩在12歲之前，與視覺、聽覺、語言和認知相關的腦神經連接發展迅速，並且幾乎完成。而在12歲之後，大腦功能的發展就會趨於停滯，遠不如之前活躍。因此，哈佛大學教授強調，孩子的智力發展在這期間有3個「黃金時刻」，父母應該抓住機會，好好培養孩子的卓越IQ。

哈佛研究︱3個「黃金階段」塑造高IQ 父母責無旁貸

黃軒醫師引述哈佛研究續指，父母應該專注於以下3個黃金階段培養孩子：

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黃軒醫師表示，這三個階段是孩子智力和人格發展的關鍵期，意味著大腦的發展是分階段的，而且這段時間非常短暫。父母應該抓住這些黃金機會，千萬不要錯過，提供適當的指導和支持，讓孩子在這個充滿潛力的時期內得到最好的發展。

育兒過程中，科學的教育方法和環境設置將會大大促進孩子的智力成長和情感成熟，為他們的未來奠定堅實的基礎。

最後，黃軒醫師叮囑，若孩子處於以上這些階段，各位「爸爸媽媽自己的情緒，要管理好」：

父母應該關注自己的行為，糾正自己不良行為，你才能指導和鼓勵自己孩子，以後長大聰明一些。小孩子12歲之前，都會非常需要你的教導呢！

內容獲「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」授權轉載。

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