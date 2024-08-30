癌症殺手｜血液密碼決定罹癌風險　A型血最易生病1類血型易胃潰瘍患食道癌

【血型／患病機率／罹癌機率／癌症／抗癌飲食】血型竟然與患病機率有關？有台灣醫生指出，過往有大數據分析及相關研究顯示，不同血型的人有著不同的患病及罹癌機率，例如A型血易患肝癌和胃癌、O型血則易患食道癌等；不過，醫生亦針對各種血型，提出抗癌養生的飲食方案，有助大家預防癌症發生。

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台灣肝膽腸胃科醫生錢政弘在健康節目《健康晚點名》上指出，過往醫學界從大數據分析及相關研究發現，不同血型在某些癌症上會有較高的罹癌機率，例如A型血的人容易罹患胃癌和肝癌、B型血容易罹患胰臟癌和淋巴癌、AB型血易患口腔癌和子宮癌、O型血則易患食道癌等。

O型血易患食道癌

醫生指出，O型血的人免疫力較佳，罹癌機率亦較其它3種血型者較低，但O型血者會有較高風險發生胃潰瘍。他解釋，O型血者較容易吸引幽門桿菌依附在食道上，導致幽門桿菌感染，造成胃潰瘍，雖然未必會引發胃癌，但會造成慢性胃部發炎；然而過往有研究發現，O型血者在罹患食道癌及復發的比例較高，醫生推測正是與容易發生胃潰瘍有關，持續出現胃部問題，導致癌細胞逐漸生成，引致食道癌的發生。

醫生建議，多補充鈣質和維他命C能有效預防食道癌，尤其是鈣質，兩者均能大幅降低罹患消化道相關癌症的發生風險。

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A型血易患胃癌肝癌

醫生引述一項瑞典研究指出，A型血的人士罹患胃癌的比例是O型血的1.2倍。該研究發現，A型血球的抗原與胃癌癌細胞相似，體內免疫細胞難以分辨兩者，以致胃癌癌細胞容易生長；而研究數據亦顯示，A型血胃癌患者較其他血型多30%。

醫生亦指出，胃癌的發生與情緒有關，過往有不少研究發現，A型血的人在性格上會較拘謹、容易緊張，而長期處於高壓情緒或個性易緊張的人，罹患胃癌的機率也會大幅提升。而除了胃癌，A型血在肝癌、唾腺癌和膀胱癌的患者比例也較高，這3種癌症也與負面情緒有關。

除了要適時發洩負面情緒、紓緩心理狀態，醫生亦建議大家可以在飲食上多補充維他命C和葉酸，例如香橙等柑橘類水果，這些水果的「白絲」富含陳皮素，有效對抗癌症，特別是胃癌和食道癌；補充維他命E和鋅質，有助減少脂肪肝和免疫力下降風險。

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B型血和AB型血易患胰臟癌

醫生引述一項美國研究指出，B型血的人罹患胰臟癌的比例是O型血的1.7倍。該研究發現，缺乏β-胡蘿蔔素和硒質有較高的胰臟癌患病風險，而B型血的人正好較容易缺乏這2種營養素，故醫生建議B型血者可以多補充β-胡蘿蔔素和硒質，而降低罹患胰臟癌之風險。

醫生建議，飲食上可多從紅蘿蔔、南瓜、蕃薯等食物補充充β-胡蘿蔔素，而鮮蝦、魚類等海鮮就能補充到硒質。

值得留意的是，AB型血的罹患風險也達1.5倍，提醒AB型血者亦可多補充這2種營養素；除此之外，AB型血的人也容易患上口腔癌和子宮癌。

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