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靚媽精明眼︱百福®推出全新黑豆豆腐及人參豆腐　一開即食創新打造珍品級美饌

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 26 分鐘前

最後更新： 14 分鐘前

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「秉承傳統，融入珍萃」—「豆藝大師」百福®豆品延續三十多年豆藝精髓，以本地傳承工藝，創新將人參提取物融入豆腐，及以全黑豆製造黑豆滑豆腐，匠心呈獻全新「珍萃豆腐系列」。百福®豆品將新推出的兩款豆品 — 百福®黑豆蒸煮滑豆腐及百福®人參蒸煮滑豆腐，以即食珍萃豆腐昇華家常餐桌滋味，成就舌尖上的珍品享受。

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萃取珍品級食材入饌 破格打造一開即食的「珍萃級」享受

全新百福®「珍萃豆腐系列」，以匠心豆品工藝，萃取傳統高級食材精華。百福®人參蒸煮滑豆腐臻選傳統名貴食材，將人參提取物融入滑豆腐，人參滑豆腐的人參甘味齒頰留香。百福®黑豆蒸煮滑豆腐嚴選優質黑豆製造，使用全黑豆製作，黑豆滑豆腐呈現高雅灰的色澤，入口嫩滑，盡顯大豆真味；百福®珍萃豆腐系列可一開即食，並配以不同珍貴食材增添風味，如人參滑豆腐可配瑤柱絲或帶子，黑豆滑豆腐配鮑魚或海膽，亦可製成清爽開胃的沙律、蒸煮或放湯，將珍品滋味再昇華，以美饌為生活加添健康驚喜！

百福®黑豆蒸煮滑豆腐229毫升
HKD 10.9 / 盒

百福®人參蒸煮滑豆腐229毫升
HKD 10.9 / 盒

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