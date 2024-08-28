郭富城演唱會丨Aaron狂野騷肌令全場尖叫　城城真情剖白感激歌迷一直支持

▲ 郭富城順利完成一連13場的《ICONIC》演唱會。

舞台王者郭富城（Aaron）一連13場的《ICONIC》演唱會於昨晚（8月27日）完成，當中耗資半億打造立體多元舞台，贏盡讚賞更被譽為「紅館三面舞台天花板」。

當中亮點是「一個紅館、五個舞台」，不斷變身予Aaron作表演，包括：開場的「魔幻凱旋門」、「視覺點線屋場景」、「十字燈陣舞台」呼應《無忌》章節、還有最震撼之「城門台中台」，當巨型LED城門屏幕打開，立時呈現一個巨樂園景，全場觀眾哇聲四起。

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▲ 郭富城演唱會《ICONIC》。

之後再反出斜台板給《失憶諒解備忘錄》舞曲發揮，Aaron踢躂舞姿加斜身滑下台板，型格非常。此個舞台之變身，令整個演唱會充滿多元驚喜。

Aaron的團隊連後台也佈置得很漂亮，大閘加上對幅海報，走廊又全廊包以海報造型，令後台搖身一變成Aaron演唱會專用區，Aaron日前除抽空和千人特組的歌迷團大合照，並前往遊樂園打卡一下，抽到自己的「yes」咭，也說回憶滿滿。

▲ 郭富城演唱會《ICONIC》。

盡顯舞台功架

至於Aaron在演出內其中一件穿上潑油彩的畫家服，每晚沾上彩漆，都不會清洗，隨意沾上，13晚之後也是一件藝術品舞衣。

Aaron於演唱會亦唱出不少標誌性的金曲，特別唱到經典中的經典《狂野之城》時，他一人獨舞盡顯舞台功架，Aaron更不時展示其結實胸肌，全場觀眾狂呼不已，同步和唱更陷入瘋狂狀態。

至於《無忌》一節的十字燈陣彷如燈光展，令人瞬間投入超時空機械世界，加上鐵甲Aaron的AI特別效果，科幻感十足。接著戴上如矇眼般的眼罩演唱《純真傳說》也是功架盡顯，一舉手一投足亦展示舞王肢體語言的魅力。

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水墨「戲」字具心思

演唱會亮點一浪接一浪，即使演唱一系列的浪漫情歌，Aaron唱來如泣如訴，如《愛的呼喚》、《我為何讓你走》等。歌迷紛紛和著唱歌，漫天飄出心心和羽毛，場面浪漫。

其他驚喜位包括Aaron把紅館舞台當畫室，首度憑畫唱歌寄意，唱出《砌你》並帶出一個水墨「戲」字，別具心思，而演唱《飛》時，邊唱邊以潑油彩作畫，全場掌聲雷動，極為支持Aaron把興趣融入舞台表演，大讚創意非凡。

▲ 郭富城演唱會《ICONIC》。

坐王椅出場具氣派

演唱會舞台如扭計骰般幻變，震撼亮點首選「台中台」的揭示，巨大LED城門屏幕打開，另外一個樂園式舞台昂然聳立，Aaron端坐王椅出場，甚具氣派，觀眾均哇聲四起中，Aaron演唱《國王的新歌》組曲，彷如迷你音樂劇，有歌有戲，帶觀眾進入另一夢幻境界。

演唱會最感性一節就是Aaron細說創作《您》一曲。以答謝歌迷時的心聲，作出很深切的剖白和謝意，感激大家一直堅心支持，才成就今日的郭富城，亦語帶哽咽。Aaron說到只要有歌迷的支持，他會努力再去高飛，呈奉不一樣的郭富城予大家去認識。

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年台北開騷

他摯誠表示希望自己是隻鷹，說：「很明白不同階段做不同的，歲月從來不是我會去擔憂的事，我希望像一只鷹，目光如炬，飛得高看得遠，有努力向前飛的意志，和有大家繼續共行，郭富城還是有無限可能！」

而《您》一曲在Aaron親手書寫的30幅《您》字在演唱時隨隨落下，甚為壯觀，和應Aaron的深情細唱，場面動人。《ICONIC》演唱會在《想見便遇見》的人浪歌舞歡呼聲中結束！Aaron更公佈《ICONIC》演唱會下一站將於年底向台北小巨蛋進發，繼續開展ICONIC之約。

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