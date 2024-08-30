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幼齡產子｜36歲升呢做嫲嫲有望五代同堂　全家族早婚早育平均19歲生仔

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

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圖左起，為58歲的曾祖母手抱曾孫、36歲的嫲嫲、18歲的父親及20歲的母親。

現今社會遲婚變成了常態，有人甚至不婚不生，早結婚及早生子的夫婦變得越來越罕見。近日，內地一名女子以年僅36歲之齡宣佈喜當嫲嫲，形成了四代同堂的幸福家庭，這家人高效率的結婚、生子速度令不少網友自愧不如，有人更自嘲道，「好崩潰，我86年（出生）還沒對象！」

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曾祖母只是58歲

綜合內地媒體報道，事件發生在廣東惠州，剛剛榮升嫲嫲的女士姓劉年36歲，丈夫38歲，而上有高堂為58歲的奶奶，兒子及新抱則分別為18歲及20歲。

日前，劉女士的新抱在醫院產下一名嬰孩，喜獲孫兒的她表現十分興奮，更忍不住發佈影片到網上分享喜悅。在影片中，劉女士也大方的展示自己的身分證出來，顯示為「1988年」出生。

此外，她也有拍到兒子照顧新抱的畫面，兩名新手爸媽面帶稚氣，換上校服與一般高中生無異，想像不到年紀輕輕已為人父母。隨後畫面更拍到劉女士58歲的奶奶手抱曾孫甜笑的樣子，影片可見她頂著一頭烏黑的頭髮，沒怎表現出老態。

推算五代同堂機會很大

以3代的母親生產歲數計算，是介乎18到20歲的嫩齡便產子，由此推算，如果第四代繼承「家族傳統」在20歲左右便結婚生子，屆時曾祖母晉升一級成曾曾祖母也只是78歲左右，實現五代同堂的機會非常大。

對於年紀輕輕便抱孫，劉女士表示並不是什麼鮮見的事情，

一家人的生育年齡都很小，父母輩都是18、19歲就生子，並沒有覺得有什麼特別。

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網友羨慕：我還是單身

影片一出，受到廣大網友們的熱議，「我60了，兒子還沒結婚，孫子也沒有，人家比我小，我拖後腿了！」、「好崩潰，我86年還沒對象！」、「87年的女朋友都沒有，人家當爺了。」、「80後真是迷一樣的存在，有人未婚有人未育，有人未談戀愛，有人已婚，有人已育，有人已離，還有人已經當上了爺爺嫲嫲。」

有網友質疑未結婚便產子

根據內地《民法典》第1047條，對於结婚年齡的規定，男的不得早於22歲、女不得早於20歲。不過，法律沒有限定生育的年齡，但合法生育照理是男女進行了結婚登記，成為合法夫妻後進行的。所以，有網友以此提出了疑惑，「這個世界瘋了還是我瘋了，這都能宣傳了，先查查有沒有結婚證出生證吧，這其中肯定很多不合法的東西，不能為了催生連法律和道德倫理都漠視了哈。」

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