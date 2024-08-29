  • 31°C
香港時間 : 2024829日 (四) 19:08
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 陳曉華 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

凍齡靚媽｜朱茵年過五十靚樣依舊　公開3招凍齡秘訣：全家齊做1件事

育兒資訊

撰文： 任薏

發布時間： 33 分鐘前

最後更新： 32 分鐘前

分享：

分享：

熱門 陳曉華 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

朱茵分享3大凍齡秘訣，最重要是多走動！

【反起跑線聯盟2/朱茵/凍齡女神/紫霞仙子/黃貫中/黃鶯】相隔13年，再度拍攝港劇《反起跑線聯盟2》的朱茵，雖出道多年，但「紫霞仙子」的魅力依舊，保持得一副好身材和凍齡的外貌，難以想像已年過五十。平日工作繁忙的她，又要照顧女兒，到底要如何保養？她分享3大凍齡秘訣，最重要是多走動！

朱茵分享3大凍齡秘訣，最重要是多走動！（越玲瓏攝）

朱茵｜1.忌久坐

不少辦公室的工作都是長時間坐著，容長胖，要維持好身材，就需要多活動。朱茵表示坐是大忌，建議多走動，而媽媽們則盡量與小朋友一起玩，多做消耗體能的活動。她指與家人旅行時，堅持以步行代替乘搭交通工具，以求可以有較多的消耗。

我們搭車去到某個地方，就開始走 ，就算買到一整身東西 ，都是走，所以旅行吃了很多食物也不胖，因為有消耗。

旅行多走動，在家也不會「偷懶」，朱茵指在香港多是駕車外出，所以待在家時，她便會來回爬樓梯，維持活動量。

點擊圖片放大
+3
+2

最新影片推介：

TOPick一分鐘
深圳好去處｜記者直擊深圳Costco超市　精選十大必買抵用高質開學用品

朱茵｜2.避免吹過多冷氣

夏日炎炎，開冷機降溫是常事，不過朱茵則提醒長期吹氣，身體會容易入風水腫，加上香港天氣「一濕一冷 」，容易累積濕氣，變得浮腫。要去除水腫維持身材，朱茵建議避免長時間吹冷氣，並多喝水以消除腫脹

點擊圖片放大
+3
+2

朱茵｜3.勤敷面膜

除了要維持身材，皮膚保養同樣重要，朱茵每日都會敷面膜，更會勸喻與女兒和老公黃貫中一同保養，「我想囡囡敷面膜，所以我便會先敷，即使她第一天不理會我 ，但當看到我每天都敷的時候，便會影響到她和爸爸也一起敷。」她笑言三人同時敷面膜的情景非常有趣。

一家三口會一同敷面膜，朱茵笑言情景非常有趣。（朱茵IG圖片）

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

女人自強｜全職媽媽重投職場先做好2件事　Son姐贈搵工貼士：捱得已好有用
15:00 2024/08/18
女人自強｜全職媽媽重投職場先做好2件事　Son姐贈搵工貼士：捱得已好有用
歲月痕迹｜52歲朱茵被指「斷崖式衰老」 利嘉敏：有甚麼資格話人老呢？
11:20 2024/08/27
歲月痕迹｜52歲朱茵被指「斷崖式衰老」 利嘉敏：有甚麼資格話人老呢？
靚媽嚴師｜朱茵自認嚴母黃貫中是豬隊友？　陪伴身教女兒首要戒囉嗦
10:00 2024/08/18
靚媽嚴師｜朱茵自認嚴母黃貫中是豬隊友？　陪伴身教女兒首要戒囉嗦

你可能感興趣

女人自強｜全職媽媽重投職場先做好2件事　Son姐贈搵工貼士：捱得已好有用
15:00 2024/08/18
女人自強｜全職媽媽重投職場先做好2件事　Son姐贈搵工貼士：捱得已好有用
歲月痕迹｜52歲朱茵被指「斷崖式衰老」 利嘉敏：有甚麼資格話人老呢？
11:20 2024/08/27
歲月痕迹｜52歲朱茵被指「斷崖式衰老」 利嘉敏：有甚麼資格話人老呢？
靚媽嚴師｜朱茵自認嚴母黃貫中是豬隊友？　陪伴身教女兒首要戒囉嗦
10:00 2024/08/18
靚媽嚴師｜朱茵自認嚴母黃貫中是豬隊友？　陪伴身教女兒首要戒囉嗦
人物專訪 家庭教育 朱茵 凍齡 養生 美容 黃貫中 反起跑線聯盟

最高瀏覽

古仔前度丨黃𨥈瑩現身TVB舊同事聚會　古天樂唯一認愛前度：一生都不會讓人傷害她
古仔前度丨黃𨥈瑩現身TVB舊同事聚會　古天樂唯一認愛前度：一生都不會讓人傷害她
急症室最長等候時間（08月29日 時間16:05）
急症室最長等候時間（08月29日 時間16:05）
劉家傑逝世丨英語老師劉家傑驚傳逝世享年82歲　主持《英語一分鐘》成經典
劉家傑逝世丨英語老師劉家傑驚傳逝世享年82歲　主持《英語一分鐘》成經典
開學用品｜幼稚園小學開學用品最齊全Checklist　書包／返學鞋襪／姓名貼勿帶漏【附9招克服暑假後遺症】
開學用品｜幼稚園小學開學用品最齊全Checklist　書包／返學鞋襪／姓名貼勿帶漏【附9招克服暑假後遺症】
飲食攻略丨醫生推介5種食油抗老護心血管　一種煮法鎖住營養不破壞
飲食攻略丨醫生推介5種食油抗老護心血管　一種煮法鎖住營養不破壞