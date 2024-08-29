凍齡靚媽｜朱茵年過五十靚樣依舊　公開3招凍齡秘訣：全家齊做1件事

▲ 朱茵分享3大凍齡秘訣，最重要是多走動！

【反起跑線聯盟2/朱茵/凍齡女神/紫霞仙子/黃貫中/黃鶯】相隔13年，再度拍攝港劇《反起跑線聯盟2》的朱茵，雖出道多年，但「紫霞仙子」的魅力依舊，保持得一副好身材和凍齡的外貌，難以想像已年過五十。平日工作繁忙的她，又要照顧女兒，到底要如何保養？她分享3大凍齡秘訣，最重要是多走動！

▲ 朱茵分享3大凍齡秘訣，最重要是多走動！（越玲瓏攝）

朱茵｜1.忌久坐

不少辦公室的工作都是長時間坐著，容長胖，要維持好身材，就需要多活動。朱茵表示坐是大忌，建議多走動，而媽媽們則盡量與小朋友一起玩，多做消耗體能的活動。她指與家人旅行時，堅持以步行代替乘搭交通工具，以求可以有較多的消耗。

我們搭車去到某個地方，就開始走 ，就算買到一整身東西 ，都是走，所以旅行吃了很多食物也不胖，因為有消耗。

旅行多走動，在家也不會「偷懶」，朱茵指在香港多是駕車外出，所以待在家時，她便會來回爬樓梯，維持活動量。

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朱茵｜2.避免吹過多冷氣

夏日炎炎，開冷機降溫是常事，不過朱茵則提醒長期吹氣，身體會容易入風水腫，加上香港天氣「一濕一冷 」，容易累積濕氣，變得浮腫。要去除水腫維持身材，朱茵建議避免長時間吹冷氣，並多喝水以消除腫脹

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朱茵｜3.勤敷面膜

除了要維持身材，皮膚保養同樣重要，朱茵每日都會敷面膜，更會勸喻與女兒和老公黃貫中一同保養，「我想囡囡敷面膜，所以我便會先敷，即使她第一天不理會我 ，但當看到我每天都敷的時候，便會影響到她和爸爸也一起敷。」她笑言三人同時敷面膜的情景非常有趣。

▲ 一家三口會一同敷面膜，朱茵笑言情景非常有趣。（朱茵IG圖片）

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