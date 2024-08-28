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聲夢小花丨放棄海外升學被批「揀錯學校」　詹天文人氣依舊新歌破百萬點擊【多圖】

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 30 分鐘前

最後更新： 22 分鐘前

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聲夢小花詹天文（ Windy ）早前舉行 Fans Meeting！

聲夢小花詹天文（ Windy ）早前舉行 Fans Meeting，吸引逾百名「天文台」粉絲參加，席間順道慶祝其新曲《麻煩彈開》於網上平台一個月內突破 100 萬次觀看，並成功登上各大音樂排行榜。

詹天文：感謝一直以來的厚愛

Windy與來自香港、澳門及內地過百的粉絲一起玩互動遊戲， 對於粉絲的支持，Windy 感到十分感恩，並在活動中逐一為粉絲簽名和合照。

粉絲們也送上了各式各樣的花束和禮物，以表達對Windy的愛護，並祝福她在大學生活中一切順利。

能夠再次與大家相聚，Windy感到非常快樂，亦感謝一直以來的支持和厚愛，期待未來有更多的機會與粉絲分享大學生活的點滴。

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沒後悔放棄海外升學

4月份時，Windy宣布獲著名音樂學校伯克利音樂學院（Berklee College of Music）取錄，有機會成為王力宏以及韓國歌手Psy的師妹，惟她表示「接受不到日日吃西餐」及「不想完全放棄學生與歌手的身份」，最終放棄赴海外升學，選擇到廣州星海音樂學院攻讀。

談到有粉絲批評「揀錯學校」，Windy表示未有感到後悔，或者將來有機會赴美攻讀碩士。

聲夢小花丨詹天文棄海外國際知名音樂學府升學　Windy為兩個原因選擇到廣州讀書

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