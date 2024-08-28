汪明荃演唱會丨汪阿姐相隔7年再舉行個唱　11月紅館開騷群星預祝演唱會大賣

▲ 旦哥與汪阿姐。

「旦哥」鄭丹瑞再邀「阿姐」汪明荃登「健康･旦」受訪，旦哥在節目中表示阿姐報告指成功入紙取得紅館檔期，將於11月23至24日假紅館舉行個唱。

同時，適逢今天是阿姐生日，一眾圈中好友和後輩更祝賀阿姐生日快樂，並預祝演唱會大賣。

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▲ 阿姐將於11月在紅館舉行個唱。

相隔7年開個唱

阿姐相隔7年再開演唱會，笑指歌迷投訴她一直專注粵劇，太久沒有開演唱會，迫得一些歌迷轉看粵劇，由原本不懂粵劇，到現在也懂得觀賞。

另外，她表示很感恩歌迷一路以來的支持，指大家像家人一樣溫馨，今次終於能與一眾歌迷在紅館再聚。

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預告或有新歌

阿姐指今次演唱會將盛裝打扮，而除演唱懷舊金曲外，更預告有機會有新歌，希望用新歌呼籲大家到紅館度過開心的一晚。

此外，阿姐生日，眾圈中好友和後輩拍片向阿姐送上生日祝福，包括劉松仁、朱茵、陳慧嫻、草蜢、蔣志光、林曉峰、周柏豪、連詩雅、李幸倪、方皓玟、鄭融、麥美恩、鍾柔美、詹天文、古淖文、李佳、周吉佩、張馳豪、曾比特、黃淑蔓、甄濟如、劉可、顏米羔、羅啟豪、譚輝智、VIVA。

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