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工作意外｜謝展寰：哀悼高級農林助理員工作間離世　據指曾報稱被蟻咬、有中暑跡象

社會

撰文： 陳展棋

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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(資料圖片)

一名漁農自然護理署高級農林助理員於大帽山工作期間失去知覺，送往東區醫院後不治。據消息指，死者曾向同事告知曾被蟻咬，而飛行服務隊曾診斷死者有中暑跡象，暫時未確定死因，環境及生態局局長謝展寰表示哀悼。

該名高級農林助理員林建偉，連同兩名同事一行三人早上8時到大帽山正門附近大約5百米至6百位的山坡上開始採集樣本。直至同日1100時同事見到林建偉跪於地上呼吸急促，由同事報案。

據了解死者曾報稱曾被蟻咬，飛行服務隊奉召到場為其急救，當時診斷死者有中暑跡象。死者被送到東區醫院接受治療，最終宣布不治。案件初步沒有可疑。

環境及生態局局長謝展寰表示深切哀悼，會盡力為他的家人提供所需支援及協助。謝展寰指，林建偉今日在大帽山郊野公園工作期間右手有損傷，其後失去知覺。漁護署署長黎堅明表示，林生前在漁護署自然護理分署工作，主要負責在野外採集植物標本及植物鑑別的工作，過去13年任職期間工作表現優秀，對其離世深表哀痛。

昆蟲學會副會長饒戈表示，酷熱天氣下難以分辦死者的死因是被蟻咬、抑或中暑，而蟻又是胡蜂的近親，兩者攻擊人的機制相似，因此或需要再判斷該職員死因

他表示，紅火蟻於香港常見，而一旦踩到蟻穴，則未必能夠脫身，因此應盡量穿著封閉性高的鞋子、以及避免到茂密叢林。他強調因被蟻咬致死情況罕見，市民無需太擔心。

香港急症科醫學院前院長蕭粵中表示，香港昆蟲一般毒性不算很高，但如患者的免疫系統反應過猛，身體會產生不良反應，就算毒素很低都可構成嚴重情況。他亦指，中暑後短時間內死亡較罕見，有可能患者本身有不適或服用了某些藥物，令情況惡化。

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