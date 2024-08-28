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跳水皇后｜郭晶晶一拖二現身香港街頭　打扮低調無保鏢司機做1事被讚貼地

育兒資訊

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 14 分鐘前

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郭晶晶一拖二現身香港街頭，打扮低調無保鏢司機，被網民讚貼地。

【郭晶晶/跳水皇后/霍啟剛】42歲的「跳水皇后」郭晶晶於2012年嫁給富二代霍啟剛，婚後育有1子2女，分別為長子霍中曦、次女霍中妍及孻女霍中怡。郭晶晶早前現身巴黎奧運女子3米板跳水項目，並以裁判長的身分亮相。近日有小紅書網民在香港街頭偶遇郭晶晶和兩名仔女，影片可見三母子邊行邊飲手搖飲品，十分貼地。

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郭晶晶｜一拖二現身香港街頭

郭晶晶結束巴黎奧運的工作後，便帶仔女到雲南遊玩，最近已經回港。日前有網民於小紅書分享影片，指在香港街頭偶遇郭晶晶，依然貫徹低調作風，打扮樸素，頭戴鴨舌帽。從影片可見，郭晶晶與女兒並肩而行，而兒子則先行一步走在前面，三母子手上都拿著一杯手搖飲品。

有網民在香港街頭偶遇郭晶晶和子女。（小紅書影片）

上載影片的小紅書網民形容，郭晶晶穿著低調接地氣，出行沒有司機，亦不見有保鏢同行，相信郭晶晶是帶女兒上興趣班，因此沒有上前打擾他們。

帖文引起不少網民熱議，紛紛大讚郭晶晶貼地，不擺豪門架子，「郭晶晶真的太低調了」、「好接地氣」、「她們也喝珍珠奶茶」。

郭晶晶｜貼地豪門新抱高鐵坐二等座

被譽為「最樸實的豪門夫妻」的郭晶晶與霍啟剛，經常帶子女四出遊歷學習，郭晶晶早前分享了帶3子女到深圳美術館睇展覽的照片，3子女各自孭上小背包，在高鐵二等座車廂中找座位。到達美術館後，郭晶晶便帶子女去她的照片打卡，而沿途都有工作人員講解展品，3子女都非常留心去聽。

貼地育兒︱郭晶晶1湊3到深圳睇展覽貼地坐高鐵二等座　3子女一舉動被譽「豪門清流」

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郭晶晶｜教仔女重視自理能力

郭晶晶曾在訪問中透露，雖然家中有工人姐姐，但都會親力親為照顧孩子，期望小朋友從小養成良好習慣，慢慢培養他們的成就感，有助他們克服未來的種種困難。

她曾分享育兒心得，認為最大挑戰是要時刻提醒自己是子女的終生教師，例如教子女做功課時，她有時亦會失去耐性，但她會嘗試換位思考，從子女的角度看待事情，並提醒自己與其以成人的標準要求子女，倒不如調節期望、保持耐性，自然能處理情緒起伏。

霍啟剛曾接受TOPick訪問時談及兩夫妻的育兒之道，他坦言早已對孩子說他們是幸運、幸福的人，但幸福非必然的，因此兩夫妻便不時帶他們行善、洗車、買餸、落田插秧等去感受，自己亦身體力行為孩子去買餸、煮飯等。

他指晶晶自6歲離家入國家隊，父母不在身邊，沒有人照顧，由細到大甚麼都是自己做，可謂「自生自滅」，故培養出極高的自理能力。現在他們教導仔女也特別著重自理，「所以我們希望教好小朋友有（自理）習慣，要慢慢從經驗累積，我們要堅持身教他們。」

巴黎奧運｜「跳水皇后」郭晶晶亮相巴黎奧運 擔任跳水裁判長被讚專業

郭晶晶以裁判長的身分現身巴黎奧運。（新華社）

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