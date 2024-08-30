癌症殺手｜男子嚴重腹痛無法行走揭患「小腸癌」　醫生警示6大徵兆：多數已晚期

▲ 男子嚴重腹痛無法行走揭患「小腸癌」，醫生列6大症狀，多數為時已晚。

【腹痛／腫瘤／小腸癌／癌症／腸胃道／癌症殺手】台灣一名85歲老翁不明原因腹痛多日，四處求診卻始終未能找出病因，結果因為痛到無法直立行走而被家人送到急症室，接受電腦斷層檢查（CT Scan）後赫然發現小腸位置有一個將近10cm的巨型腫瘤，而且已經破裂，造成內出血；醫生隨即進行緊急開復手術，順利切除小腸腫瘤及部分小腸連接處。

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綜合台媒報道，老翁的病理報告證實該腫瘤為非常罕見的「小腸癌」，所幸病人術後恢復良好，目前正持續服用抗癌藥物進行治療。大千綜合醫院外科主任馮啟彥表示，一般腸胃道癌症中最常見的是大腸癌，其次是胃癌及食道癌，而小腸癌的病例僅佔1%。

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癌症殺手｜小腸癌6大症狀

他進一步說明，小腸包含十二指腸、空腸與迴腸等部位，長度達3至4米，癌症初期較難被察覺，甚至使用一般胃鏡及大腸鏡亦難以診斷出來，因此容易延誤病情；而當病人出現以下6大明顯症狀時，則多數已經是晚期。

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癌症殺手｜小腸癌6大高危因素

馮啟彥指出，目前小腸癌發生原因不明，但可能造成的高危因素有很多，其中包括以下6項：

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他最後亦提醒，由於小腸癌初期症狀不明顯，市民應盡量避免小腸癌的危險因子，如有不明原因腹痛等相關症狀，一定要盡早就醫，安排高解析度的電腦斷層檢查（CT Scan），才不致延誤病情。

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