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煽動顛覆｜支聯會顛覆案明年5.6開審　預計審期75天

社會

發布時間： 2 小時前

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（資料圖片）

已解散的支聯會、前主席李卓人、前副主席何俊仁和鄒幸彤被控煽動顛覆國家政權罪，違反《港區國安法》 ，案件今（28日）於高等法院進行案件管理聆訊，由國安法3名指定法官處理。法官排期於2025年5月6日開審，預計審期為75天，並於2月20日預審，另排期2024年10月28日處理鄒傳召海外證人視像作供的申請。

4名被告為香港市民支援愛國民主運動聯合會、工會幹事李卓人（67歲）、律師何俊仁（72歲）和大律師鄒幸彤（39歲），被控違反《港區國安法》第22及23條，即1項煽動他人顛覆國家政權罪。

法官指，案件將於2025年5月6日開審，預計審期為75天，並於2025年2月20日作預審。控辯雙方均對此沒有反對。法官又指，鄒幸彤將申請海外證人視像作供，但在刑事訴訟程序條例79(i)下，法庭並未獲授權處理，法官遂將定於2024年10月28日處理有關申請。

鄒幸彤另要求控方提供更詳細的控罪詳情，鄒指控罪提及被告煽動他人以非法手段顛覆國家，惟未有提及是甚麼非法手段，又指若控方於2025年2月6日才提交開案陳詞，辯方將未有足夠時間準備抗辯。

控方指，控方早前已回覆，並表示本案涉及的非法手段，是任何以非法手段顛覆國家的行為，毋須涉及武力。法官隨後指示控方於2024年9月9日以書面說明，控罪書內提及的非法手段屬於那一種行為。法官另要求控方於2025年3月21日，向法庭提交已簽署的承認事實，以及於2025年2月6日向各方提交開案陳詞。

控罪指，被告於2020年7月1日至2021年9月8日期間（包括首尾兩日），在香港煽動他人組織、策劃、實施或者參與實施以非法手段旨在顛覆國家政權的行為，即推翻，破壞中華人民共和國憲法所確立的中華人民共和國根本制度，或推翻中華人民共和國中央政權機關。

記者：梁錦麟

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