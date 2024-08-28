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法證先鋒VI劇透丨第14集劇情預告　星柏找到寶英大學時期好友村上雅美

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 56 分鐘前

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《法證先鋒VI倖存者的救贖》

TVB劇《法證先鋒VI倖存者的救贖》由黃宗澤、袁偉豪、蔡潔、蔣祖曼、傅嘉莉、戴祖儀、關楚耀、林正峰、王敏奕、吳業坤主演，第13集劇集講到浩然等及後找到貨車，在車上尋獲線索……

法證先鋒VI丨第14集（29/8）

星柏在日本輾轉找到寶英大學時期的好友村上雅美，希望能找到有關寶英失蹤的線索，雅美提到自己曾遭一個戴面具的人綁架，事件竟與寶英有關。

星柏等人憑一些蛛絲馬跡，終在失蹤者彭倩玟的花店有新發現。

浩然等還找到監控錄像中形跡可疑的貨車司機，那司機被捕後保持緘默。

不少證據證明那司機曾到過花店，星柏、佩清卻認為案情仍存著甚多疑點。

浩然等找上司機的妹妹協助調查，怎料竟發現意想不到的線索，逐步揭開真相。

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