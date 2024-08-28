  • 30°C
香港時間 : 2024829日 (四) 01:51
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 陳曉華 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

迪士尼｜香港郵政發行「迪士尼」特別郵票　首日封周四起發售

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 4 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 陳曉華 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

「迪士尼」郵票和特別郵戳。（政府新聞處圖片）

迪士尼動畫人物，尤其是米奇與好友，陪伴一代又一代人成長。香港郵政周三（28日）宣布，將於香港迪士尼樂園19周年當日（9月12日），發售以「迪士尼」為題的特別郵票及相關郵品，首日封則周四（29日）上午8時起發售。

為向大眾介紹這套特別郵票，香港郵政將於周四（29日）至12月11日在中環郵政總局1樓大堂舉行展覽，展示「迪士尼」特別郵票上的經典動畫人物，歡迎市民免費參觀。

點擊圖片放大
+6
+5

香港郵政與迪士尼合作，以「迪士尼」為題發行一套6枚郵票、3款郵票小型張及相關集郵品，將大眾熟悉且喜愛的經典動畫人物帶到郵票上，設計更融入本地傳統元素，突顯香港作為中外文化藝術交流中心的獨特魅力。

一套6枚不同面額的郵票，展示6個穿戴傳統服飾的迪士尼經典人物；10元郵票小型張呈現米奇與好友一起舞動飛龍；20元及50元郵票小型張均特別採用米奇老鼠頭像形狀剪裁及立體壓印；50元郵票小型張更加上22K金箔燙壓，極具收藏價值。另亦特別推出嵌有一套6枚郵票的自動黏貼小全張，讓兒童及青少年體驗更簡單和便利的投寄過程，增添樂趣。

「迪士尼」郵票及相關郵品將於9月12日起在各郵政局及「郵購網」發售，正式首日封則明日（29日）起發售；郵資已付圖片卡（空郵郵資）及貼有特別郵票的已蓋銷首日封只限在集郵局發售。各郵政局將於9月12日為所有正式首日封/紀念封/註明首日字樣和本地地址的自製封，提供即時人手蓋印服務。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

相關文章

著數優惠｜九龍東皇冠假日酒店誌慶優惠　$1,212起住高級客房連自助早餐
18:24 2024/08/28
著數優惠｜九龍東皇冠假日酒店誌慶優惠　$1,212起住高級客房連自助早餐
人工智能｜Campus X夥商湯科技推AI課程　適合小學生月費近3千元
16:38 2024/08/28
人工智能｜Campus X夥商湯科技推AI課程　適合小學生月費近3千元
港產大熊貓｜海洋公園為盈盈坐月特製「蘋果水」　網民指飲水ASMR好治癒
20:17 2024/08/28
港產大熊貓｜海洋公園為盈盈坐月特製「蘋果水」　網民指飲水ASMR好治癒

你可能感興趣

著數優惠｜九龍東皇冠假日酒店誌慶優惠　$1,212起住高級客房連自助早餐
18:24 2024/08/28
著數優惠｜九龍東皇冠假日酒店誌慶優惠　$1,212起住高級客房連自助早餐
人工智能｜Campus X夥商湯科技推AI課程　適合小學生月費近3千元
16:38 2024/08/28
人工智能｜Campus X夥商湯科技推AI課程　適合小學生月費近3千元
港產大熊貓｜海洋公園為盈盈坐月特製「蘋果水」　網民指飲水ASMR好治癒
20:17 2024/08/28
港產大熊貓｜海洋公園為盈盈坐月特製「蘋果水」　網民指飲水ASMR好治癒
樂園 郵票 Disney 中環 人物 迪士尼樂園 文娛藝術 展覽 設計 香港

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

急症室最長等候時間（08月29日 時間00:05）
急症室最長等候時間（08月29日 時間00:05）
聲夢學霸︱聲夢小花任暟晴畢業港島IB名校　獲3間大學取錄最終選讀中大神科
聲夢學霸︱聲夢小花任暟晴畢業港島IB名校　獲3間大學取錄最終選讀中大神科
日本食人菌｜日本食人菌疫情升溫逾1300宗至少250人亡　這3地高危專家教4招自保【附6類高危人士】
日本食人菌｜日本食人菌疫情升溫逾1300宗至少250人亡　這3地高危專家教4招自保【附6類高危人士】
紮職3X法證先鋒VI丨黃宗澤爆Seed惡搞片網上瘋傳？　網民誤信Bosco發嬲：未見過佢咁惡
紮職3X法證先鋒VI丨黃宗澤爆Seed惡搞片網上瘋傳？　網民誤信Bosco發嬲：未見過佢咁惡
劉謙患癌丨48歲魔術師劉謙親證患肺腺癌　為工作延遲接受手術治療
劉謙患癌丨48歲魔術師劉謙親證患肺腺癌　為工作延遲接受手術治療