迪士尼｜香港郵政發行「迪士尼」特別郵票　首日封周四起發售

▲ 「迪士尼」郵票和特別郵戳。（政府新聞處圖片）

迪士尼動畫人物，尤其是米奇與好友，陪伴一代又一代人成長。香港郵政周三（28日）宣布，將於香港迪士尼樂園19周年當日（9月12日），發售以「迪士尼」為題的特別郵票及相關郵品，首日封則周四（29日）上午8時起發售。

為向大眾介紹這套特別郵票，香港郵政將於周四（29日）至12月11日在中環郵政總局1樓大堂舉行展覽，展示「迪士尼」特別郵票上的經典動畫人物，歡迎市民免費參觀。

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香港郵政與迪士尼合作，以「迪士尼」為題發行一套6枚郵票、3款郵票小型張及相關集郵品，將大眾熟悉且喜愛的經典動畫人物帶到郵票上，設計更融入本地傳統元素，突顯香港作為中外文化藝術交流中心的獨特魅力。

一套6枚不同面額的郵票，展示6個穿戴傳統服飾的迪士尼經典人物；10元郵票小型張呈現米奇與好友一起舞動飛龍；20元及50元郵票小型張均特別採用米奇老鼠頭像形狀剪裁及立體壓印；50元郵票小型張更加上22K金箔燙壓，極具收藏價值。另亦特別推出嵌有一套6枚郵票的自動黏貼小全張，讓兒童及青少年體驗更簡單和便利的投寄過程，增添樂趣。

「迪士尼」郵票及相關郵品將於9月12日起在各郵政局及「郵購網」發售，正式首日封則明日（29日）起發售；郵資已付圖片卡（空郵郵資）及貼有特別郵票的已蓋銷首日封只限在集郵局發售。各郵政局將於9月12日為所有正式首日封/紀念封/註明首日字樣和本地地址的自製封，提供即時人手蓋印服務。

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