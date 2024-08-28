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上京選乘夕發朝至動臥　孫玉菡︰飯後躺一會便不自覺睡著了

政治

撰文： 傅流螢

發布時間： 10 分鐘前

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勞工及福利局局長孫玉菡特意選乘夕發朝至的動臥列車前往北京。（勞福局fb圖片）

勞工及福利局局長孫玉菡今日結束為期4日的訪京行程，是其任內第二次訪京，原來，孫玉菡一行人今次上京，特意選乘夕發朝至的動臥列車前往，體驗如何？

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孫玉菡在社交平台分享動臥體驗，話一行人在餐車享用分量充足、有多款選擇的套餐飯盒，「味道媲美餐廳水準。」至於房間床鋪，孫話，「遠較我學生時代坐過的三層硬臥舒適，飯後我在床上躺著臥一會便不自覺睡著了。」形容這十二個多小時的旅程，是個難得的體驗。

今次訪京，孫玉菡話，行程首天乘會議期間，參觀了中國人民大學校史展，更巧遇已故總理周恩來的姪女周秉德，二人合照留念。

今次上京訪問中央部委及相關部門，孫玉菡還帶上了特製紀念品——花牌紮作，上面寫有局方八字宗旨「關愛共融　扶貧安老」。孫話，花牌由扶康會服務使用者人手製作，「既能讓殘疾人士發展潛能及培養對藝術的興趣，同時亦可將花牌紮作技藝這香港非物質文化遺產項目推而廣之，實在一舉兩得。」

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