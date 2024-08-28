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著數優惠｜噴射飛航推限時優惠　買2人來回船票去程40元

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發布時間： 2 小時前

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巴黎奧運會內地奧運健兒代表團明日（29日）起，一連3天訪港。噴射飛航TurboJET表示，為祝賀國家隊運動員勇奪40面金牌，推出限時折扣優惠船票，8月29日至9月6日期間，凡購買噴射飛航港澳來回船票2人套票，去程只需40元。

暑假快將結束，不少人趁開學前，把握最後周末玩樂。噴射飛航TurboJET推出限時折扣優惠船票，由即日起至9月6日，於噴射飛航網站訂購2套港澳航綫，指定日期出發航班的成人正價eBoarding來回船票，即可享限時折扣優惠，去程船票只需40元。

優惠適用於噴射飛航網站訂購港澳航綫，包括「香港（上環） <> 澳門（外港/氹仔）航綫eBoarding來回船票，航班出發日期必須為今年8月29日至9月6日。訂購時須選定指定的優惠項目（慶祝國家奧運健兒凱旋到訪($40去程優惠)）方可享用優惠。

另外，必須訂購2套成人正價回程船票，才可享用去程40元優惠，而所有船票出發時間必須相同。優惠適用於普通位、豪華位及尊豪位船票，並須視乎客位供應情況而定。

噴射飛航TurboJET訂明，船票只限登記乘客使用，入閘時須出示身份證明文件，以作乘客身份核對之用。如不符合相關優惠使用條款，乘客須重新購票而不予以退票安排。另外，相關優惠亦不可與其他折扣、推廣優惠，包括儲值卡會員、澳門居民、長者和小童票價折扣等一同使用。船票一經出售，不接受任何更改、取消及退款。

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