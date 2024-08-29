政商民合作｜李徐子淇：恒基會繼續努力找多些合適地方　支持社區客廳計劃

▲ 南昌社區客廳今日開幕。（政府新聞處圖片）

位於南昌的第三間社區客廳今日舉行開幕典禮，該社區客廳由恒基溫暖工程基金，以免租金、免管理費形式提供場地，並且承擔所有裝修費用。

恒地主席兼董事總經理李家誠及太太李徐子淇今日亦出席開幕典禮，李徐子淇致辭時表示，社區客廳是政、商、民合作的成功例子，除了深水埗區外，恒基會繼續努力找多些適合的地方，支持該計劃，希望不同地區有多些社區客廳。

政務司司長陳國基表示，最希望能夠做到的，是在每一個有需要的地區，都找到合適的地方，設立社區客廳，他透露，未來會在荃灣區和觀塘區開設新的社區客廳。「當然，還有一些我們未能公布的，我們正與一些捐贈的商界朋友洽談，落實後，我們會在適當時候向大家宣布。」

陳國基強調，社區客廳，正正需要政、商、民三方通力合作，「我也多謝李太剛才當眾宣布了再次支持我們，多謝恒基。」

「社區客廳試行計劃」至今已批出4個項目，其中深水埗及紅磡社區客廳已投入營運，南昌社區客廳是第3間正式開幕的社區客廳，而第4間社區客廳，即土瓜灣社區客廳正試營運，稍後將開幕。

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