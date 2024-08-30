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大灣區｜林定國：正與內地部委積極推進擴「港資港法」和「港資港仲裁」適用範圍

政治

撰文： 林曉君

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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律政司司長林定國。（政府新聞處圖片）

律政司司長林定國表示，律政司正與內地部委積極推進將「港資港法」和「港資港仲裁」的適用範圍擴展至大灣區內不同的城市，期望很快可以與大家分享好消息。

第四屆粵港澳大灣區企業法律服務論壇今日在珠海舉行，林定國致辭時表示，三中全會《決定》十分重視及強調法治在改革開放中扮演的角色，並清楚說明兩者的關係：「法治是中國式現代化的重要保障」。又提到要加強涉外法治建設。完善涉外法律法規體系和法治實施體系，深化執法司法國際合作。健全國際商事仲裁和調解制度，培育國際一流仲裁機構、律師事務所。積極參與國際規則制定，等等。

林定國認為，香港有責任發揮在「一國兩制」下的獨特優勢，落實《決定》內與香港相關的內容，而香港國際化高水平的普通法制度正是其中一個獨特制度優勢。

他續指，要用好香港普通法制度的優勢，前提是大家願意選擇用香港法律規範合約方的權利義務，以及用香港的多元爭議解決機制，無論是訴訟、仲裁及調解。

林定國又稱，企業法務必須增強處理涉外法律的能力。他提到，律政司正推動成立「香港國際法律人才培訓學院」，非常樂意配合內地大灣區企業法務的需求，依託學院作為平台，為大家提供涉外法律的實務培訓。

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