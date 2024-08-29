有政戲ONLINE│港大副校任命   「球證」提最終方案息風波

香港大學的副校長任命風波，政府6月任命的「調研小組」，上月提出初步意見後，與校委會主席王沛詩和校長張翔交流，但雙方仍就一些細節，堅持個人看法；小組繼續努力，與校委成員和大量大學人員多次見面及探討，最近已提出一個最大公約數的最終建議，這個最符合港大利益的方案，有望平息風波。



據悉，校委會下月初將開會，討論這個最終的副校長任命方案，希望可順利通過，平息爭拗，令港大管理層盡快正常運作。

港大校政風波過去一年爭拗升級，特首李家超介入後，6月由教育局和教資會聯手成立「調研小組」，釐清事實，扮演「球證」角色，針對港大校委會528會議的8位副校長任命問題，作出調研，希望先重點解決副校長的人選問題。



港大在國際學術界享有很高聲譽，但在昨日（28日）的新生入學禮上，學生事務長謝樹基向新生介紹大學管理層，談及副校長時，只介紹了一位無爭議性的申作軍，其餘捲入任命風波的多位副校長，由於妾身未明，完全沒有被提及。如此情景，令不少對港大有深厚感情的人士，感到傷心。

▲ 香港大學周三(28日)於百周年校園李兆基會議中心舉行2024-25學年新生入學禮。(香港大學圖片)

知情人士指，今次小組提出的最終建議方案，基本上是協調了王沛詩、張翔、校委會成員等的看法和意願，是一個以港大利益為首位的可行方案，港大校委會原先通過的副校長人選，部分可以出任，部分因實際操作，作出調整。據聞，很多校委會成員，也認為這最終方案是務實合理及可行，也希望大家以港大利益為重，通過方案。

據知，作為「球證」的 「調研小組」，認為王于漸應留任首席副校長，至大學正式任命長期的首席副校長，或王于漸明年6月約滿為止。據聞，大部份委員已同意此安排。

「調研小組」的教資會主席雷添良及教育局常秘李美嫦，過去兩個多月，為了解決今次副校長風波，會見了幾十人聽意見，又做了大量的調查研究工作，曾於早期，向主席和校長提出想法，並多次交流，但未能達至共識，為大局着想，小組不放棄協調，再提出這個符合港大最大利益，並獲主流共識的最終方案，如能成功，值得肯定其工作成果。



港大校委會於5月28日突通過多名「暫任」副校長安排，其中包括王于漸轉為暫任副校長（大學拓展），首席副校長由化學系講座教授任詠華接任。

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▲ 香港大學周三(28日)於百周年校園李兆基會議中心舉行2024-25學年新生入學禮。(香港大學圖片)