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優惠機票｜香港快運推買去程送回程　「無憂飛」包32kg行李

社會

發布時間： 48 分鐘前

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沖繩是夏季旅遊熱點。（資料圖片）

最近多間航空公司不停推出機票優惠，而香港快運就趁踏入秋季，推出二人或以上於指定旅遊日期一同直飛福岡、名古屋、沖繩，選擇「無憂飛」，買去程即送回程「無憂飛」，價錢已包括32公斤寄艙行李及揀選標準座位。不過日本近日受超強颱風「珊珊」吹襲，訂票前要留意當地天氣。

香港快運指，下月就是中秋節，踏入秋季，日韓等地開始有不少秋季活動，例如名古屋將有多場快閃動漫展覽，動漫迷可搜羅到各式卡通周邊限定好物。而福岡在9月亦有博多三大節慶之一的「筥崎宮放生會 」，適合喜歡日本祭典氣氛的旅客。至於直飛沖繩，就可體驗潛水等水上活動，抓住夏天的尾巴。

預訂日期：即日至2024年8月29日（下午11時59分）

旅遊日期：2024年9月1日至2024年10月31日

預訂步驟，立即預訂免費回程機票：

步驟 1︰選擇來回機票，及於指定旅遊日期及目的地的航班，同時旅客人數必須為二人或以上（嬰兒除外）。

步驟 2︰當選擇去程航班後，尋找標示票價為 0元的「無憂飛」回程機票。（機位數量有限，不一定適用於所有航班或日子）。

步驟 3︰按照餘下指示添加所需的附加服務並進行付款。

以9月15至20日，二人同行出發至福岡，2人優惠機票為4,076元，連稅及「無憂飛」(一件隨身物品、一件登機行李、一件32公斤寄艙行李的標準座位)。

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