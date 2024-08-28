超強颱風｜珊珊席捲鹿兒島　當地向鹿兒島市宮崎市逾60萬人發疏散令

▲ （NHK圖片)

超強颱風「珊珊」正吹襲日本，預計凌晨登陸鹿兒島縣。由於氣象預報其風暴路徑會橫掃日本，當地亦嚴陣以待。日本放送協會（NHK）今晚（28日）報道，引述日本氣象廳指出，珊珊今午席捲鹿兒島縣的種子島和屋久島地區，日本氣象廳對鹿兒島縣（不包括奄美地區）和薩摩地區，發布強風巨浪特別警報及特別風暴潮警報。

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日媒報道，九州南部風雨增多。鹿兒島屋久島町已錄得破紀錄的一小時120毫米雨量，預料未來24小時，九州南部雨量達600毫米，九州北部和四國地區亦有300毫米降雨。

當地引述宮崎市消防局消息，28日深夜以來，宮崎市JR南宮崎站和宮崎機場周邊陸續收到陣風造成破壞的報告。自28日晚上11時左右以來，已收到20多宗報告，包括「窗戶被陣風打碎、受傷」、「牆壁被破壞」、「電線懸垂」等。 消防和警方目前正在評估情況。宮崎縣與鹿兒島縣受影響，消防局接到多宗損失報告，13人受傷。

另外，宮崎縣一輛汽車在28日下午2時前，受強風吹襲側翻，4名男女受傷，已送院救治。當局已向鹿兒島市及宮崎市逾60萬人發疏散令。

除了颱風逼近的九州南部以外，溫暖潮濕的空氣正流入四國和東海地區等偏遠地區，引發大雨。 截至晚上11點的一小時內，宮崎縣宮崎機場降雨量為49.5毫米，鹿兒島縣錦江町降雨量為44毫米。 宮崎縣、鹿兒島縣、愛媛縣、靜岡縣等地，山崩的危險性極高，部分地區發布了「山體滑坡警報訊息」。

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