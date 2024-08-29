東張西望丨極黑心陪月用合約加BB相借財仔　僱主慘變「諮詢人」被瘋狂追數

▲ 陳生陳太不幸遇「黑心陪月員」報《東張西望》求助。

【東張西望 / 黑心陪月 / 陪月員 / 吳幸美】「黑心陪月」問題是有發生，只是《東張西望》曾報道有陪月偷飲人奶、照顧手法有問題以及個人衛生問題等，但昨晚（8月28日）在《東張西望》報道的問題比上述不良行為更麻煩，而且更加連累僱主被財務公司追債！

苦主陳生陳太（化名）大半年前在朋友介紹下，用月薪4萬月聘口碑不俗的陪月員，但卻成為惡夢的開始。

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▲ 《東張西望》吳幸美訪問聘用「黑心陪月」苦主。

東張西望丨工作馬虎心不在焉

今年5月誕下BB後，上班第二日已經有異樣，陳生陳太說：「有啲神不守舍，見佢眼濕濕，成日有啲疑似係追數電話打畀佢。每一日都喺度撳電話，唔知佢做咩，我唔係唔畀佢咁做，但係BB未瞓覺，就算抱住BB都喺度撳電話。」

此外，陳太並表示：「試過聽到佢電話啲內容，『你係咪想逼死我？』再唔係就話『我而家唔方便，收工先搵你』又或者『命就有』。」

該陪月除工作馬虎、經常心不在焉，更加於照顧嬰兒飲奶期間分心使用手機，完全無視嬰兒，而且陳生陳太更懷疑這陪月欠債被追數，此外該陪月還突然間表示媽媽入院，私自找人頂替兩天。

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東張西望丨無奈成「借貸諮詢人」

陳生陳太忍無可忍，在僱用9天後終止了合約。但陪月員竟然將僱用合約和僱主新生嬰兒照片作為抵押，向多間財務公司借貸，並將僱主列為「借貸諮詢人」。結果陳生陳太一家人陸續收到財務公司追債電話，身心俱疲，而涉事陪月員已失聯。

原來該陪月在被炒後一周竟將合約連同BB的相片再去借錢，陳太說：「唔止1間，係3間，一間借咗7千幾，另一間係1萬，仲有間係借咗萬幾，嗰個人仲話冇人搵到個陪月，佢連第一期數都冇還，所以先搵我，因為我係緊急聯絡人，呢件事連我自己都唔知。」

多次接到財務公司追債電話的「借貸諮詢人」陳生無奈稱：「佢哋話呢個陪用月爭好多間財務公司嘅錢，我最驚自己成為擔保人，佢哋仲話唔止我哋，個陪月仲拎住另一份合約去借錢。我最驚係佢哋上門追數，影響我啲屋企人。」

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東張西望丨陪月員下落不明

雖然陳生已即時報警，可是到今仍未找到該陪月員，有人曾向他們指她已潛逃內地，陳生無奈稱：「完全係匪夷所思，呢個陪月應該係有預謀夾帶私逃拎啲錢走佬，我哋都冇諗每個月3、4萬咁畀，原來自己係最慘嗰個。」

《東張西望》主持吳幸美嘗試打該陪月員之前在合約留下「緊急聯絡人」電話，可是電話卻沒人接聽。

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