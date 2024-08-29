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遊日注意｜熊本縣人氣「轟之瀑布」　124人戲水後嘔吐腹瀉 水中驗出諾如病毒

都市病

撰文： 郭子豐

發布時間： 58 分鐘前

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【熊本縣／旅遊景點／轟之瀑布／轟の滝／諾如病毒／發燒／嘔吐／腹瀉／日本】遊日注意！近日日本熊本縣人氣旅遊景點「轟之瀑布」（轟の滝）爆出大規模病毒感染，有逾百名民眾到附近的河川戲水後，陸續感到身體不適，出現嘔吐、腹瀉等中毒症狀；當局其後對泉水進行水質檢測，並驗出諾如病毒；據悉，目前該景點及附近河川已豎立告示牌，呼籲民眾不要在河川戲水。

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遊日注意｜逾百人戲水後嘔吐腹瀉

綜合外媒報道，日本熊本縣天草市人氣旅遊景點「轟之瀑布」（轟の滝）疑遭受污染，熊本縣縣政府於周二（27日）召開記者會，公佈事件並呼籲市民和遊客避免在該處戲水。

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熊本縣縣政府表示，本月13日有7名高中生在「轟之瀑布」附近的河川戲水後，相繼出現嘔吐、腹瀉等感染症狀，隨即就醫；其後連日都有相關感染事件，截至27日上午10時，因感染症狀而就醫人數達124人，另有93人未有就醫但已直接通報熊本縣保健所，惟兩者人數可能出現重複。

遊日注意｜泉水驗出諾如病毒

縣政府在收到多宗通報後，於本月19日在「轟之瀑布」的水潭和下游等2個地點，以及23日在水潭、瀑布上游、距離上游1公里處等3個地點分別採集泉水樣本並進行檢測水質。結果顯示，5個地點的水質樣本都被驗出諾如病毒GII型；此外，保健環境科學研究所收集了6名相關住院病人的糞便樣本進行檢驗，其中4人樣本亦被驗出諾如病毒GII型。

縣政府表示，目前仍會持續對「轟之瀑布」及附近河川進行水質檢測，並在多處豎立告示牌，呼籲市民和遊客避免在該處戲水。

同場加映：

遊日注意｜日本九州溫泉勝地「黑嶽莊」爆集體食物中毒　疑泉水遭污染　458人染諾如病毒上吐下瀉

遊日注意｜諾如病毒病徵傳播途徑

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