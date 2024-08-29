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日本颱風｜超強颱風珊珊登陸鹿兒島縣　逾25萬戶停電至少54人傷

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 4 小時前

最後更新： 2 小時前

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（日本放送協會（NHK）影片截圖）

據日本放送協會（NHK）報道，超強颱風珊珊在今日（29日）當地時間上午8時，已在日本鹿兒島縣薩摩川內市附近登陸，有房屋屋頂瓦片被吹落、窗戶破損。珊珊目前仍以每小時15公里的速度持續北上，中心附近最大風速為每秒40米。九州各地風力強勁，大分縣、宮崎縣及鹿兒島縣出現線狀雨帶。

截至當地時間今晨6時，宮崎市共有160多宗損失報告，包住宅、辦公室、倉庫等建築物損毁。截至中午，至少54人受傷，其中宮崎縣有30人；鹿兒島縣15人；長崎縣3人；熊本縣和大分縣各2人；福岡縣和佐賀縣各1人。另一名乘坐小船的60多歲男子，昨晚在鹿兒島港碼頭墜海失蹤。

日本氣象廳在當地時間今早10時30分，把鹿兒島縣（不包括奄美地區）的強風巨浪特別警報，及風暴潮特別警報更變為警告，但強風、山體滑坡、低窪地區洪水等災害風險，仍可能迅速上升，需繼續保持高度戒備。

點擊圖片放大

受超強颱風珊珊影響，九州各地有強風豪雨，其中鹿兒島縣枕崎市今日凌晨12時53分的風速高達每秒51.5米，是蒲式風力級數的16級風；鹿兒島縣種子島也測得每秒42.15米。

而截至上午11時40分，熊本縣天草市1小時內錄得63毫米的特大雨量。截至上午10時的48小時內，宮崎縣美里町南鄉市的降雨量則為783.5毫米，是8月平均整個月降雨量的1.4倍；鹿兒島縣錦江市就錄得562.5毫米，是8月平均整個月降雨量的1.7倍。日本氣象廳預測，九州南部截至明日（30日）早上的48小時內，降雨量將達1,100毫米。

日本南部陸空交通大受影響，九州新幹線和西九州新幹線全線暫停服務。日本航空今日亦會取消265班航班，全日空則取消173班航班。

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