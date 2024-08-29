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頸椎病丨失眠頭暈耳鳴半年找不出病因　中醫師：有機會由頸椎病引發

健康資訊

發布時間： 28 分鐘前

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（圖:itsock）

頸椎病包括頸椎間盤退化、頸椎骨質增生、頸韌帶鈣化等，但原來出現失眠、耳鳴、頭暈、視力模糊等症狀，也有機會是頸椎病引發，主要是退行性病變或受外傷，刺激頸部交感神經，使之興奮或抑制。

註冊中醫師唐文儀博士表示，交感神經型頸椎病容易令人忽略，主因是病徵與一般頸椎病不同，患者不一定察覺，臨床有病人不自覺頸痛，還以為自己有暗病。「曾經有一個女病人，她近半年經常失眠，頭暈、耳鳴，看了專科醫生都搵唔到原因，因為病程持續無改善，所以轉睇中醫。經望聞問切後，發現她的症狀都是集中在頭部、五官，且流汗的情況和血壓都有異常，故從頸椎病入手觀察。」

病人述說平常有頭暈、頭痛、耳鳴、眼花眼澀、失眠多夢，也有潮熱症狀。另有腰痛和腿無力的情況。經觸診後，發現患者的頸前肌群緊張，轉動頸部時角度較正常少，左肩及手有脹痛、上肢發涼。綜合診治，唐博士診斷病人患上交感神經型頸椎病。

「她屬於肝腎不足型，治療方法是通過針灸及舒筋活絡手法按摩頸部及調整氣血，使其頸部自主神經活動得到調節，再輔以中藥調理身體，達到補益肝腎、活血通絡的治療目標。」經過數次治療後，病人的症狀減輕，兩個月內幾乎痊癒。醫囑是康復後要多做頸椎的功能鍛練，預防復發。

頸部交感神經受刺激

唐博士表示，此病是頸椎退化性病變或受到外傷等因素，導致椎體節段間的不穩定，刺激頸部交感神經末梢，導致交感神經紊亂，出現交感神經興奮或受抑制。患者一般做了相當多的檢查，但醫學報告都會顯示為正常。

先談交感神經興奮，症狀包括偏頭痛、頭暈、難以放鬆入睡、眼脹痛、耳鳴、視物模糊、手腳冰涼怕冷、多汗、便秘、心跳過快及高血壓等。

而交感神經抑制，症狀包括頭暈眼花、鼻塞、眼瞼下垂、指端發紅發脹、怕熱、少汗、腹瀉、尿頻、心跳過慢及低血壓等。

唐博士表示，中醫認為交感神經型頸椎病多屬於眩暈、心悸、梅核氣等疾病的範疇，因為頸部椎動脈供血受影響，以致患者出現頭暈、耳鳴、視力模糊等徵狀，臨床見可分為氣血兩虛型、肝腎不足型、肝鬱氣滯型、痰濕阻滯型。醫師會根據病人的不同情況進行治療。

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