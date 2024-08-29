時尚速報｜Marimekko首推牛仔褲系列　吸睛招牌Unikko花卉圖案再現

曾經有人詢問時裝大師Jean Paul Gaultier，如果世界可以重來，你希望哪一種服裝由你親身開發？他二話不說：「牛仔褲。」由此可見，Denim在時裝設計師的心目中有著舉足輕重的地位，加上百多年來，普及程度比不少服裝更甚，所以各路品牌無論市場定位如何，都會前仆後繼加入牛仔市場。

▲ 不須多說，主打作是印上Unikko印花的牛仔褸和褲，備有男女裝尺碼。（牛仔恤衫 $3,295、牛仔褲 $2,395/圖片品牌提供）

不過，原來生產牛仔褲亦是污染地球環境最大原因之一，因此，今天要推出denim系列還必須要與環保看齊，當中最佳例子便來自芬蘭的Marimekko，這陣子品牌終於推出首個denim系列。

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作為頭炮，當然不容有失，該系列採用純棉作單一材料以及不加入任何彈性纖維，其中80% 為有機棉，20% 為再生棉，並通過使用可拆卸紐釦、無鉚釘等方式，盡力減少使用硬配件，所用五金硬件均未經電鍍處理。牛仔的洗水及化學製品的使用均依照《牛仔再造指南》所述，包括棄用石洗工藝與高錳酸鉀等化學成分，將生產時破壞地球環境減到最低。

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至於牛仔褲的剪裁可分為3種不同類型的剪裁，包括直腳、闊腳和barrel錐形牛仔褲，以及兩套印有品牌經典Unikko印花的牛仔套裝，喜歡牛仔褲的朋友們，這個中性系列的denim系列，絕對滿足了大家「試新嘢」的慾望。

產品查詢：2203 4218

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