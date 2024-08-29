國家隊訪港︱金牌飛魚潘展樂 16字寄語港孩【附8大霸氣金句】

▲ 潘展樂用16字寄語港孩。

【國家隊訪港/巴黎奧運/中國隊/奧運游泳/中國飛魚/潘展樂/】巴黎奧運國家隊運動員代表團今日（29日）抵港，展開為期3天的行程。在巴黎奧運的男子100米自由泳游出46.40秒奪金以及打破世界紀錄，的中國飛魚潘展樂都有隨團到港，他在訪港前用16字寄語香港小朋友，「希望香港小朋友以我為榜樣，為國爭光」。

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潘展樂與一眾巴黎奧運內地金牌運動員於27日在北京出席曾憲梓體育基金會頒獎儀式。在巴黎奧運中屢次爆出金句，年僅20歲，給人留下「童言無忌」印象的潘展樂，被內媒問及對港澳行有何期待時表示，「這是一個非常好的機會，讓我們到全國各地，包括了香港和澳門，以後有機會（去）台灣，去漲漲見識，多交流。」

及後他再被問到，有什麼話對喜歡自己的香港小朋友要講？潘展樂說，「希望香港小朋友以我為榜樣，為國爭光！」

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國家隊訪港︱10歲開始爆霸氣金句

▲ 抵你霸氣!(微博圖片)

國家隊訪港︱1.比孫楊快就可以了！

潘展樂於2004年8月4日出生於浙江省溫州市，祖籍在永嘉縣橋下鎮。早於10歲時潘展樂受訪，當時一臉稚氣的潘展樂被問及該如何在泳池中取得勝利，潘展樂回應稱：「比孫楊快就可以了！」從小就把泳壇名將孫楊當作偶像和未來目標。10年後，潘展樂真的站上奧運殿堂奪金，完成少年時代的霸氣宣言。

國家隊訪港​​​​​​​︱2. 測試在規定時間，算不上影響。

有傳巴黎奧運對中國泳隊的藥檢十分頻密，十天有兩百多次的藥檢，中國跳水女皇高敏更曾在微博發文指：「一天七次的興奮劑檢干擾了中國游泳隊，賽前訓練出了問題。」不過潘展樂在回應中國隊藥檢傳聞時，就直言傳言是假的，實際上只是基本一天測一次，他的狀態也未有受到藥檢影響：「測試在規定的時間，算不上影響。」

巴黎奧運︱國家泳隊終止美10連霸4X100米混合泳接力奪金 潘展樂最後一棒上演逆轉勝

國家隊訪港​​​​​​​︱3.低調點，下屆再贏他們就行了！

在贏得男子4X100米混合接力賽金牌後，中國隊徐嘉余、覃海洋、孫家俊和潘展樂一同接受訪問，被問到打破了美國隊在這個項目10連霸的感受時，徐嘉余說：「我們相信下一屆依舊會是…」潘展樂隨即在旁邊小聲提醒：「低調點，下屆再贏他們就行了！不用說出來。」

▲ 抵你霸氣!(微博圖片)

國家隊訪港​​​​​​​︱4.冠軍是我們，不滿意應該是別人。

被問到在男子4X100米混合接力賽中的成績時，徐嘉余與覃海洋都不太滿意自己在比賽中的表現，潘展樂卻讚隊友助他帶出優勢，更霸氣地說：「比賽已經結束了，冠軍是我們的，不滿意的應該是別人，不會是我們！」

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巴黎奧運︱與美國澳洲選手打招呼被無視 中國飛魚潘展樂破世績奪金：所有人都拿下了

國家隊訪港​​​​​​​︱5.今天把他們所有人都拿下了！

在贏得100米自由泳金牌並打破世界紀錄後，潘展樂透露與其他國家的泳手打招呼卻被無視：「一雪前恥！之前我們第一天4×100接力，我在下面跟查默斯（Kyle Chalmers）打招呼，他一點都不理我。美國隊的阿列克西（Jack Alexy）訓練的時候做滾翻，直接往我們教練身上濺水，有點看不起我們的樣子。今天終於把他們所有人都拿下了！」

國家隊訪港​​​​​​​︱6.狠批奧運村伙食差：肉跟啃木頭一樣

潘展樂狠批奧運村伙食太難吃，奧運期間內媒王冰冰問及他「這幾天感覺吃的怎麽樣？」潘展樂先是有些尷尬，且試探性地回答「這能説嗎？」隨即大爆金句：「這吃的就是shi」，嚇得王冰冰急救場：「瞎説！你愛吃啥？不愛吃啥？」潘展樂又直言：「這邊吃的真的太差了」。王冰冰試圖「挽回局面」，委婉稱應該是「太清淡了」；怎料潘展樂在下一秒更字正腔圓地說：「太！差！勁！了！唯一的調料只有鹽，做出來的肉就跟啃木頭一樣，想加調料也沒有。」

國家隊訪港​​​​​​​︱7.他們在我差的時候不來找我

潘展樂奪金爆紅後被問感受，回答「我肯定不開心，因為其實我還是我自己，並沒有那麼優秀吧，網傳的，成績都是一步一步訓練得來的。他們在我差的時候不來找我，現在來找就感覺會很彆扭。」隨即他關閉唯一粉絲團。

國家隊訪港​​​​​​​︱8.游得快就沒有浪

奧運期間，潘展樂接受TVB訪問時，談到自己在比賽中的表現，直言不諱地表示自己的實力強大，不會受到浪花的影響「游得快就沒有浪」。

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