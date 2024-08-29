比特幣突破6.1萬美元！未來幾月或再度攀升

近日，比特幣價格再度受到市場關注；然而，許多投資者擔心比特幣的牛市是否已經結束。

8月初比特幣曾跌至低位，但近日又突破61000美元，引發市場熱議。自4月完成第四次減半以來，比特幣的價格走勢一直備受關注。然而，這次減半後市場並未如往常般出現大幅上漲，讓投資者對比特幣的牛市感到憂慮。



今年比特幣走勢波動起伏



回顧今年的走勢，比特幣在3月突破了7萬美元的歷史高位，創下新紀錄；4月，比特幣完成了第四次減半，然而，與之前幾次減半後的快速飆升不同，這次市場僅出現了小幅上漲，暫並未出現大幅波動。隨後6月，比特幣價格更持續下跌長達一個月。到了8月初，全球股市和加密貨幣市場遭遇大幅拋售，比特幣價格更是跌至6個月低點的5萬美元附近。不過，比特幣在目前60,000至61,000美元之間徘徊，並未跌破重要支撐位。



市場信號和大戶動作顯示牛市未完結



專家認為，現在判斷牛市結束為時過早。根據歷史數據顯示，目前市場正在測試「公允價值區間」的支撐位，與2016年和2020年比特幣的走勢類似，是牛市前的常見走勢模式。

除了市場趨勢外，還有其他信號表明比特幣牛市可能會繼續，例如比特幣巨頭的行動和全球流動性上升，普遍被視為牛市的信號。在過去六週內，持有100至1000比特幣的錢包新增了10萬比特幣，顯示出大戶正在積極布局未來的市場上漲。機構投資者對比特幣的興趣也在增加，目前60%的美國大型對沖基金持有比特幣。

此外，美元疲軟也是比特幣價格走強的先兆。過往當美元走弱時，比特幣價格往往會上漲 – 近年來，全球去美元化的趨勢逐漸明顯，投資者開始尋求新的避險資產和價值儲存手段，而比特幣作為全球最大的加密貨幣，受到了廣泛認可，因此受到越來越多的投資者青睞。市場專家預測，隨著機構和散戶的進一步採用，比特幣牛市不單單持續，未來幾個月內或將加速上升。

（特約）