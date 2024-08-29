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最美小龍女丨李若彤分享與古仔合照　神鵰俠侶CP合體網民大嗌「復合」

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 3 小時前

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古天樂跟李若彤合照引來網民熱話！

古天樂跟李若彤於1995合作劇集《神鵰俠侶》，今日（8月29日）李若彤於社交網上載跟古天樂的合照，姑姑更留言大讚過兒：「29年了，我的過兒依然這麼帥。」

李若彤變「小女孩」

其後李若彤分享跟古天樂重聚的片段，只見古仔從場館的後台走出來，當聽到聲音時即回頭望，然後李若彤跑上前搭着古仔的膊頭和手臂，二人邊行邊聊天。

網民留言指「姑姑個動作好 sweet呀」以及「姑姑個表情好小女孩」，李若彤就寫道：「29年後『過兒回頭』，姑姑依然在你身後。」

最美小龍女丨李若彤突晒婚照宣布結婚　新郎細16年被指似劉德華

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不老女神丨李若彤自爆受抑鬱症折騰近10年　曾拿著刀子自言自語：變成一具行屍走肉

自爆拍《神鵰》愛上「過兒」

原來二人於內地出席汽車品牌活動，姑姑跟過兒合體，隨即勾起網民回憶：「我的CP合體了」、「想到楊過那句話：龍兒，你一點都沒變，而我卻老了很多」，「過兒更成熟穩重了，姑姑好有活力」，「帥&美，永遠的神鵰俠侶」，另外某網民更叫姑姑跟過兒「復合」。

2019年李若彤曾分享跟古仔的合照，當時二人出席《神鵰》聚會，此外，李若彤曾於新書中自爆演出《神鵰》時曾愛上「過兒」：「當時滿心滿眼都是過兒，眼裏心中再也放不下其他人。那種眼神的流露是自然而且真實的。」，被媒體問及何解沒走在一起時，李若彤說：「小龍女一定是喜歡楊過，但是拍攝結束後，就要從戲中走出來。」

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