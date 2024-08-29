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巴黎殘奧丨伍家謙主持巴黎奧運被讚賞　盼香港運動員殘奧再揚威

娛樂

撰文： 傅承嘉

發布時間： 1 小時前

最後更新： 13 分鐘前

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家謙認為一個專業主持除了要懂說話，更重要的是知道在甚麼時候不開口說話。(彭大偉攝)

巴黎奧運雖然已閉幕兩星期，但運動熱潮仍然相當高漲，又迎來巴黎殘奧，以及國家運動員訪港等盛事。奧運期間，大眾除了留意賽事之餘，更會留意各個奧運節目平台主持的表現，被網民形容「港台32個男主持」的伍家謙，就分享多年奧運期間的工作經歷和心得，並透露他即將在殘奧期間為港台主持的工作重點。

伍家謙約10年前離開舊東家TVB後，一直都有跟港台以不同的節目形式合作，例如資訊、戲劇甚至賀年等節目通通都做過。但由於港台未有太多機會製作體育節目，家謙未能大展其體育「老本行」的專長，直至上屆東京奧運，他終於有機會為港台主持奧運賽事的精華節目。

他入行以來雖然經歷過六屆奧運，但過去工作範圍主要負責剪輯新聞、實地採訪等。今年巴黎奧運，家謙認為港台的體育組相當有熱誠，以往的合作既順利又舒服，加上考慮到負責崗位、早已安排的工作以及照顧家庭等因素，因而決定跟港台再度合作，首次主持直播奧運節目。

家謙主持直播節目期間，需要不斷留意不同的比賽畫面，跟嘉賓交流、準備賽事資料等工作。(受訪者提供)

有擅長亦有不足

由於家謙在體育傳媒界別已有一定年資，對香港運動員非常熟悉，又對不同運動項目都有基本了解，都是他作為奧運節目主持的優勝之處。相反，家謙自覺多年來在體育傳媒工作上，因缺乏直播的機會和經驗，是他作為奧運主持最不擅長之處。

在巴黎奧運前夕，他說已留意並研究過往的奧運主持如何進行及掌握整個奧運節目。「我會特別注意一位專業的奧運節目主持，甚麼時候開口、應該講幾多，及其語調和速度等。」他會因應以上值得留意的地方下更多工夫。

家謙直言︰「不要認為收取工資，就要不斷說話來填滿賽事畫面，專業主持除了要懂說話，更重要的是知道在甚麼時候不開口說話。」他認為主持的責任是要令個節目好睇。

港台在奧運期間走專業路綫，以家謙夥同各個專項運動員助陣為港台主持及評論賽事。(受訪者提供)

從嘉賓身上學習

由於巴黎奧運跟香港存有時差，港台就將奧運主持編為早更和夜更，家謙形容一眾奧運主持有如「活在巴黎的生理時區」一樣。每日下午兩三點，就會開始直播奧運賽事。家謙主要負責夜更的主持工作，他每晚8點就會回到港台化粧、換衫做準備，大概晚上10點就會接更做主持。過程中，家謙需要不斷留意不同的比賽畫面、跟嘉賓交流、準備賽事資料等，直至凌晨5點多才會收工。

他認為每日的奧運主持工作雖然重複，但並不沉悶︰「當睇到香港運動員出色的表現時，一眾主持都會好興奮，雖然疲累，卻像有腎上腺素的刺激。」他又認為各項比賽有不同的嘉賓和驚喜，從嘉賓身上可以學習到更多不同的知識。

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家謙將今次主持個巴黎奧運，劃分了兩個難忘時刻。當中最為難忘當然是香港運動員贏得獎牌的畫面︰「張家朗由決一劍變成決三劍的賽事，廠內有崔浩然、吳諾弘、余翠怡等劍擊運動員助陣，大家一齊睇，都屏息靜氣，但又忍不住高呼的場面十分難忘。」除了得獎的香港運動員外，家謙認為運動員的賽後訪問，如「鄧謝配」背後承受着不為人知的壓力而激動落淚的畫面，都令他頗為觸動。

另外，家謙又舉出今屆奧運多樣「創新」的深刻且精采的片段︰「霹靂舞，滑板等新增項目，配上刺激的畫面，而一些較小的國家，在傳統被大國壟斷獎牌的項目上都有好成績，都令我覺得相當深刻難忘。」

可以做得更好

奧運期間，除了賽事令觀眾睇得緊張投入之餘，坊間或社交媒體上都有不少聲音，比較本地4間電視台主持的評述表現。伍家謙意外得到年輕觀眾「賜名」為「港台32個男主持」，在社交平台得到主持表現出色的讚賞。他認為這股評價風氣向來存在︰「只不過網絡風氣愈來愈盛行，當中輿論的威力就會比以往更強。」

家謙又指港台的奧運節目風格主要走專業路綫︰「評述團隊有各項運動的專業運動員助陣，先有半隊花劍隊，乒乓球有出戰亞運的港隊選手、羽毛球則是奧運代表。主持方面，我自己跟林定勤、林普斯等都是跑體育新聞出身，又曾採訪奧運，都有相當豐富的體育資訊經驗。」他認為每個觀眾都有其喜惡，當各人有各自口味時，就可以選擇適合自己的平台留意賽事。奧運完結後，家謙雖滿意自己的表現，但都以「可以做得更好」來評價自己。

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將主持殘奧精華節目

巴黎殘奧期間，港台電視31、32台分別推出「巴黎殘奧直擊」，及「巴黎殘奧速遞」，每日直播殘奧賽事及重溫焦點資訊。而港台電視36台就會24小時無間斷播映殘奥賽事。家謙今次不再負責主持直播賽事節目，而是轉為主持精華部分，他透露節目會為觀眾送上各項比賽的精華，又會邀請專業專項嘉賓在節目中分析賽事等，讓觀眾能夠關注到賽事當中的細節，並希望為部分因工作或生活作息原由，以致未能熬夜收看賽事的觀眾提供殘奧的重點資訊。

家謙認為雖然精華節目跟以往做體育記者時的工作有相似之處，但有信心內容一定會較豐富，觀眾可以透過港台在殘奧期間的直播或精華節目，留意到香港另一群努力奮鬥的運動員。

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