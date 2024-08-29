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巴士服務｜城巴逾30條學校路線9.2起加強服務　79號線試辦早上特別班次

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 3 小時前

最後更新： 22 分鐘前

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城巴全新路線79將試辦早上特別班次，加強連接北區、大埔及沙田。（城巴提供）

為迎接新學年，城巴今日（29日）宣布，將於9月2日（周一）起重啟新學年巴士營運安排，在每個上課日加強逾30條巴士路線服務。城巴全新路線79亦將試辦早上特別班次，加強連接北區、大埔及沙田，為學生提供最便捷和土舒適的交通選項。

由9月2日起，城巴學校路線將恢復周一至五上課日的常規服務，包括23B、85A、85P、93A及702A號線等，覆蓋港島、西九龍等主要學校集中地。同時，多條市區及新界常規路線將提供特別班次及適時加強服務，以應付新增的顧客需求。

此外，城巴在本月下旬開辦的全新79號線，將由9月2日起以試辦形式，增設每個上課日早上6時30分由皇后山開往大圍方向的特別班次。城巴相信有關安排不但為居住於北區的學生提供最舒適及便捷的交通工具前往大埔及沙田，更令居住於大埔區的學生能享受10分鐘直達沙田的全新選擇。

城巴新學年也將續於深圳灣口岸及香園圍口岸提供特別巴士服務。B3及B3A號線每個上課日會於深圳灣口岸開出特別班次往屯門，B3號線特別班次時間為上午7時5分，B3A號線特別班次時間為上午7時15分。B7號線則逢周一至五由香園圍口岸開出上午7時20分特別班次。

城巴表示，將於開學日調派前線同事於各校區密切留意交通情況及維持秩序，並視乎需求作靈活調配。

學校相關路線安排：

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