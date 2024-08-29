長腿丨被封近10年最恐怖電影　尼古拉斯基治參考精神病母破格演出

▲ 瑪嘉夢露繼2014年《鬼上你的床》後，再挑戰恐怖片種，於《長腿》演追查連環滅門謀殺案的FBI探員莉。

被稱為「近10年來最恐怖電影」的恐怖片《長腿》（Longlegs），從電影的演員名單上可以見到，兩屆奧斯卡及金球獎影帝尼古拉斯基治（Nicolas Cage）有份參演，但在電影公司釋出的前導預告中，則未見其身影，究竟這位實力派影帝在《長腿》中，將為恐怖片迷帶來何種程度的驚嚇演出？

電影講述新晉FBI探員莉（瑪嘉夢露飾）因擁有超強的神秘第六感，奉命調查橫跨30年的連環滅門謀殺案，每一單案件的案發現場都留下署名「長腿」的詭異信件，莉將奇怪符號解碼，並在深入調查下，發現所有遇害家庭中都有一位14號生日的女孩。

隨着調查越發深入，一切謎團似乎即將解開之際，莉意外發現「長腿」竟和自己的童年噩夢有着不尋常連結，隨着隱藏多年的黑暗秘密即將揭曉，莉需揭盡所能阻止背後惡勢力再度行兇。

▲ 尼古拉斯基治參考其精神病母的怪異行為，並放到角色當中。

參考母親奇怪舉止

《長腿》由兩屆奧斯卡及金球獎影帝尼古拉斯基治（Nicolas Cage）飾演「長腿」，但不論電影預告還是海報正式公開後，他只留下一抹詭魅笑容，影迷始終未能一睹「長腿」的恐怖真面目，瀰漫着一種恐怖神秘氛圍。

其實，「長腿」在電影開始不久便會驚嚇登場，首先角色會將容貌將臉部搽白，而行為舉止則帶點瘋言瘋語的感覺，或令人覺得「長腿」有華堅馮力士（Joaquin Phoenix）在《小丑》（Joker）影子。尼古拉斯基治在一次訪問中透露，今次演繹「長腿」是非常個人的演出，因為他參考了已故母親Joy Vogelsang放到角色中。

原來基治的母親在他的童年時患上精神分裂症和重度抑鬱症，他研究角色時，便反思媽媽精神失常的原因，他自小亦嘗試面對母親日常中奇怪的行為舉止，例如說話時會不其然地吟誦詩歌。今次他就將這些元素放到「長腿」的角色。尼古拉斯基治認為「長腿」是一個悲劇的存在，因為他受到某種聲音擺布，才會做出邪惡的事。

▲ 入場觀眾請注意，《長腿》中不乏血腥場口，增添不少恐怖感。

散發《沉默的羔羊》影子

《長腿》的女主角瑪嘉夢露（Maika Monroe）早於2014年憑另一恐怖作品《鬼上你的床》（It Follows）獲得影迷一致好評，並從此在恐怖片領域嶄露頭角。今次她在《長腿》中飾演個性沉默遏抑的新晉FBI探員莉，有着神奇的第六感能力，但她的童年似乎經歷過一件為她帶來傷痛的事情，令到角色有既複雜又神秘的感覺。

瑪嘉夢露在《長腿》中的演出大概可分為兩種狀態，當她化身FBI探員莉竭而不捨地追查連環滅門謀殺案的真相的情節中，都散發着《沉默的羔羊》（The Silence of the Lambs）中由茱迪科士打飾演的史達寧探員的影子。

整齣電影的氛圍，亦容易令人感受到80年代荷里活經典恐怖片《閃靈》（Shining）中的詭異氣氛，加上瑪嘉夢露得知連環殺人事件真相後流露出的恐懼表情，都帶有《閃靈》（Shining）中女主角莎莉杜華（Shelley Duvall）的驚嚇感覺。

▲ 瑪嘉夢露在戲中童年時會遇上一件為她帶來傷痛的事情，並將影響《長腿》的故事發展。

承傳恐怖基因

《長腿》由奧斯查堅斯（Osgood Perkins）執導，以往作品有《鬼故事之家》（I Am the Pretty Thing That Lives in the House）、《顫慄糖果屋》（Gretel & Hansel）等恐怖片，《長腿》過後，亦會負責執導改編自「恐怖之王」史提芬京80年代的恐怖小說，並由「恐怖大師」溫子仁監製的恐怖片《猴子》（The Monkey）。

而導演的父親更是當年主演「緊張大師」希治閣恐怖經典《觸目驚心》（Psycho）而聞名的康城影帝安東尼查堅斯（Anthony Perkins），可謂承傳着父親的恐怖基因。

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今次《長腿》啟發自他的家庭經歷，故事帶出「人們有時並不真正了解家中發生了甚麼事、身邊究竟住着一個怎樣的人」等信息，他以自己的父親安東尼查堅斯為例︰「就好像我的父親一直將他的性取向和關於自己的真相保持秘密一樣。」

他直言從未想過《長腿》會為觀眾帶來陰影，只希望嘗試創作出讓大家能夠享受其中的作品。

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