長腿丨被封近10年最恐怖電影　尼古拉斯基治參考精神病母破格演出

▲ 瑪嘉夢露繼2014年《鬼上你的床》後,再挑戰恐怖片種,於《長腿》演追查連環滅門謀殺案的FBI探員莉。

被稱為「近10年來最恐怖電影」的恐怖片《長腿》(Longlegs),從電影的演員名單上可以見到,兩屆奧斯卡及金球獎影帝尼古拉斯基治(Nicolas Cage)有份參演,但在電影公司釋出的前導預告中,則未見其身影,究竟這位實力派影帝在《長腿》中,將為恐怖片迷帶來何種程度的驚嚇演出?

電影講述新晉FBI探員莉(瑪嘉夢露飾)因擁有超強的神秘第六感,奉命調查橫跨30年的連環滅門謀殺案,每一單案件的案發現場都留下署名「長腿」的詭異信件,莉將奇怪符號解碼,並在深入調查下,發現所有遇害家庭中都有一位14號生日的女孩。

隨着調查越發深入,一切謎團似乎即將解開之際,莉意外發現「長腿」竟和自己的童年噩夢有着不尋常連結,隨着隱藏多年的黑暗秘密即將揭曉,莉需揭盡所能阻止背後惡勢力再度行兇。

▲ 尼古拉斯基治參考其精神病母的怪異行為,並放到角色當中。

參考母親奇怪舉止

《長腿》由兩屆奧斯卡及金球獎影帝尼古拉斯基治(Nicolas Cage)飾演「長腿」,但不論電影預告還是海報正式公開後,他只留下一抹詭魅笑容,影迷始終未能一睹「長腿」的恐怖真面目,瀰漫着一種恐怖神秘氛圍。

其實,「長腿」在電影開始不久便會驚嚇登場,首先角色會將容貌將臉部搽白,而行為舉止則帶點瘋言瘋語的感覺,或令人覺得「長腿」有華堅馮力士(Joaquin Phoenix)在《小丑》(Joker)影子。尼古拉斯基治在一次訪問中透露,今次演繹「長腿」是非常個人的演出,因為他參考了已故母親Joy Vogelsang放到角色中。

原來基治的母親在他的童年時患上精神分裂症和重度抑鬱症,他研究角色時,便反思媽媽精神失常的原因,他自小亦嘗試面對母親日常中奇怪的行為舉止,例如說話時會不其然地吟誦詩歌。今次他就將這些元素放到「長腿」的角色。尼古拉斯基治認為「長腿」是一個悲劇的存在,因為他受到某種聲音擺布,才會做出邪惡的事。

▲ 入場觀眾請注意,《長腿》中不乏血腥場口,增添不少恐怖感。

散發《沉默的羔羊》影子

《長腿》的女主角瑪嘉夢露(Maika Monroe)早於2014年憑另一恐怖作品《鬼上你的床》(It Follows)獲得影迷一致好評,並從此在恐怖片領域嶄露頭角。今次她在《長腿》中飾演個性沉默遏抑的新晉FBI探員莉,有着神奇的第六感能力,但她的童年似乎經歷過一件為她帶來傷痛的事情,令到角色有既複雜又神秘的感覺。

瑪嘉夢露在《長腿》中的演出大概可分為兩種狀態,當她化身FBI探員莉竭而不捨地追查連環滅門謀殺案的真相的情節中,都散發着《沉默的羔羊》(The Silence of the Lambs)中由茱迪科士打飾演的史達寧探員的影子。

整齣電影的氛圍,亦容易令人感受到80年代荷里活經典恐怖片《閃靈》(Shining)中的詭異氣氛,加上瑪嘉夢露得知連環殺人事件真相後流露出的恐懼表情,都帶有《閃靈》(Shining)中女主角莎莉杜華(Shelley Duvall)的驚嚇感覺。

▲ 瑪嘉夢露在戲中童年時會遇上一件為她帶來傷痛的事情,並將影響《長腿》的故事發展。

承傳恐怖基因

《長腿》由奧斯查堅斯(Osgood Perkins)執導,以往作品有《鬼故事之家》(I Am the Pretty Thing That Lives in the House)、《顫慄糖果屋》(Gretel & Hansel)等恐怖片,《長腿》過後,亦會負責執導改編自「恐怖之王」史提芬京80年代的恐怖小說,並由「恐怖大師」溫子仁監製的恐怖片《猴子》(The Monkey)。

而導演的父親更是當年主演「緊張大師」希治閣恐怖經典《觸目驚心》(Psycho)而聞名的康城影帝安東尼查堅斯(Anthony Perkins),可謂承傳着父親的恐怖基因。

今次《長腿》啟發自他的家庭經歷,故事帶出「人們有時並不真正了解家中發生了甚麼事、身邊究竟住着一個怎樣的人」等信息,他以自己的父親安東尼查堅斯為例︰「就好像我的父親一直將他的性取向和關於自己的真相保持秘密一樣。」

他直言從未想過《長腿》會為觀眾帶來陰影,只希望嘗試創作出讓大家能夠享受其中的作品。

